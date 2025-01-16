إصابة 10 جنود إسرائيليين خلال تدريب بعنوان "تعرف على ذخيرة العدو"

حسب تحقيق أولي، فإن قذيفة RPG أطلقت من داخل مجموعة جنود وتسببت بإصابة الجنود وألحقت أضرار بالمبنى، ووصل إلى القاعدة فريق تحقيق تابع للشرطة العسكرية وأجرى تحقيق أولي في الانفجار

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، أن 10 جنود أصيبوا جراء انفجار ذخيرة في قاعدة تدريب في جنوب البلاد، أمس، وكانوا يتلقون إرشادا تحت تسمية "تعرف على ذخيرة العدو".

وحسب بيان الجيش، فإن جراح ثلاثة جنود متوسطة بينما جراح سبعة آخرين طفيفة جراء الانفجار.

وأفاد تحقيق أولي في الانفجار أنه وقع أمس عند الساعة 20:47، في قاعدة تدريب لسلاح الهندسة القتالية في النقب.

وخلال عملية الإرشاد، "أطلقت قذيفة RPG من داخل مجموعة جنود" باتجاه باب من مسافة قصيرة، وانفجرت القذيفة خارج الصف وتسببت بإصابة الجنود وألحقت ضررا بالمبنى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه القذيفة هي إحدى الغنائم التابعة لحزب الله واستولى الجيش الإسرائيلي عليها.

وفي موازاة التحقيق العسكري، وصل إلى القاعدة فريق تحقيق تابع للشرطة العسكرية وأجرى تحقيق أولي في الانفجار.