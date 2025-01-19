ساعر: إسرائيل ستستأنف الحرب على غزة والقضاء على حماس

ساعر يعتبر أن "اتفاق تحرير المخطوفين يشمل أثمانا باهظة تدفعها إسرائيل. فتحرير مخربين من السجون هو ثمن باهظ مقرون بمخاطر، وأنا لا أستخف بادعاءات أولئك الذين يعارضون الاتفاق"

مظاهرة في تل أبيب، أمس، طالبت بتحرير جميع الأسرى الإسرائيليين (Getty Images)

ألمح وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إلى أن إسرائيل ستستأنف الحرب على غزة، وزعم أن حماس لم تكن توافق على التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.

وقال ساعر، خلال إحاطة لصحافيين أجانب في إسرائيل، إن "إسرائيل ملتزمة بتحقيق كافة أهداف الحرب التي أقرها الكابينيت السياسي – الأمني، وهذا يشمل إعادة جميع مخطوفينا، القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية والتيقن من ألا يشكل قطاع غزة بعد الآن تهديدا على إسرائيل ومواطنيها".

وزعم وزير خارجية إسرائيل، التي ارتكبت في السنة ونصف السنة الأخيرة جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، أنه "رأينا في الـ24 ساعة الأخيرة مثالا آخر على طبيعة العدو الذي نواجهه".

وأردف أنه "بموجب الاتفاق، تعين على حماس نقل أسماء المحررات الأوائل (بين الأسيرات الإسرائيلية) عند الساعة الرابعة من مساء أمس. وهم لم ينفذوا ذلك وخرقوا الاتفاق قبل أن يبدأ. وهذا استمرار للتنكيل بالمخطوفين وعائلاتهم".

واعتبر ساعر أن "اتفاق تحرير المخطوفين يشمل أثمانا باهظة تدفعها إسرائيل. فتحرير مخربين من السجون هو ثمن باهظ مقرون بمخاطر، وأنا لا أستخف بادعاءات أولئك الذين يعارضون الاتفاق".

وسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إحباط التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، واضطر إلى الموافقة على هذا الاتفاق الذي يشمل وقف إطلاق نار بدأ تنفيذه صباح اليوم، بعد ضغوط مارس عليه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

إلا أن ساعر زعم أنه "توجهنا إلى الاتفاق انطلاقا من التزامنا تجاه إخوتنا وأخواتنا في الأسر منذ أكثر من 15 شهرا. وأحد أهداف الحرب هو تحرير مخطوفينا، ونحن ملتزمون بذلك"، وأضاف، بخلاف كافة التقارير الإسرائيلية حول شروط طرحها نتنياهو، طوال العام الماضي، بهدف منع التوصل إلى اتفاق، أنه "لم نغيّر مواقفنا في المفاوضات".

واعتبر ساعر أن "السبب بأننا توصلنا الآن إلى اتفاق هو إنجازات إسرائيل الكبيرة خلال الحرب والتي غيّرت الواقع الإقليمي. وليس نحن فقط الذين نقول إن حماس لم تكن مستعدة لأن تنفذ صفقة تحرير أسرى في الماضي، وإنما قال ذلك بشكل واضح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان".