مبعوث ترامب يخطط لزيارة غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

أضاف المصدر أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يخطط للتواجد "بشكل شبه دائم" في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لحل المشاكل التي قد تنشأ، والتي قد تؤدي حسب رأيه إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

يخطط ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب زيارة قطاع غزة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، على ما أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية نقلا عن مسؤول مطلع، الأحد.

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وأضاف المصدر أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يخطط للتواجد "بشكل شبه دائم" في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لحل المشاكل التي قد تنشأ، والتي قد تؤدي حسب رأيه إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وتهدف زيارة، ويتكوف إلى تعزيز الاتفاق القائم بين الجانبين، حيث يعتقد ويتكوف أن أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار الهش. ومن المتوقع أن يحتفظ ويتكوف بوجود شبه دائم في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لضمان استمرارية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر أن زيارة غزة ستكون فرصة للمبعوث الأمريكي لمتابعة الوضع عن كثب ورصد التطورات على الأرض، قائلا إنه "من الضروري أن نكون في موقع الحدث على الفور لحل أي مشكلة قد تطرأ" بحسب تعبيره.

وذكرت القناة أن إدارة ترامب لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة إعمار غزة في ظل الأوضاع الحالية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في هذه المرحلة.

يشار إلى أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أوقعت 46,899 شهيدا و110,725 إصابة وتدمير واسع في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.