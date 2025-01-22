أبرز المرشحين لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي خلفًا لهليفي

يبدأ كاتس، الأحد المقبل، مقابلة ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وسط تداعيات استقالة هيرتسي هليفي على خلفية إخفاقات 7 أكتوبر. أبرز المرشحين: أمير برعام، وإيال زامير، وتامير يدعي

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل مقابلة المرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلفًا لهيرتسي هليفي، الذي قدم استقالته مؤخرًا على خلفية إخفاقات الجيش خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أنه سيتم استدعاء ثلاثة مرشحين للمنصب لمقابلة كاتس، وهم: نائب رئيس الأركان الحالي، اللواء أمير برعام، ومدير عام وزارة الأمن، اللواء (احتياط) إيال زامير، بالإضافة إلى اللواء تامير يدعي.

ونفت مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية أن يكون قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، من بين المرشحين للمنص.

وشدد كاتس على أنه يعتزم إجراء عملية اختيار "منظمة وسريعة"، لتمكين رئيس الأركان المقبل من الاستعداد سريعًا لمواجهة ما وصفه بـ"التحديات الأمنية الكبرى التي تواجه إسرائيل في هذه المرحلة".

وأضاف "سأختار المرشح الأفضل والأكثر ملاءمة لقيادة الجيش في هذه الفترة الصعبة، وفقًا لما أكده دافيد بن غوريون: ’يجب أن تعرف كل أم عبرية أنها أوكلت مصير أبنائها إلى قادة جديرين بذلك‘."

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استقالته من منصبه، على أن تُنفذ في 6 آذار/ مارس 2025. وأوضح هليفي أن قراره جاء في ظل "مسؤوليته عن الإخفاقات خلال هجوم 7 أكتوبر"، مشيرا إلى أنه سيكمل التحقيقات قبل مغادرة المنصب.

وبالتزامن مع استقالة هليفي أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، عن استقالته من الجيش، مما يعكس استمرار تداعيات الفشل الأمني خلال الحرب الأخيرة على غزة، والتوترات القائمة بين المستويين العسكري والسياسي.

ووصف محللون عسكريون إسرائيليون، الأربعاء، الجيش الإسرائيلي بأنه غارق في أزمة شديدة، كنتيجة مباشرة لأحداث 7 أكتوبر 2023، وأشاروا إلى أن اختيار رئيس جديد لأركان الجيش خلفا لهليفي، سيخضع لتأثير 7 أكتوبر ولمدى ولائه لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.