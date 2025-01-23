روبيو يهاتف نتنياهو ويؤكد دعم أميركا الثابت لإسرائيل

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، إن روبيو تحدث إلى نتنياهو "للتأكيد على أن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يشكل أولوية قصوى للرئيس ترامب".

روبيو: نعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط (Getty Images)

أكد وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو، على دعم بلاده الثابت لإسرائيل، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد يومين من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، إن روبيو تحدث إلى نتنياهو "للتأكيد على أن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يشكل أولوية قصوى للرئيس ترامب".

وأضافت أن روبيو "هنأ رئيس الوزراء على نجاحات إسرائيل ضد حماس وحزب الله، وتعهد بالعمل بلا كلل للمساعدة في تحرير جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة".

كما أشار إلى أن "الوزير عبر أيضا عن تطلعه إلى التعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران واستكشاف فرص السلام".

وكان وزير الخارجية الأميركي قد أعرب، الثلاثاء، عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال روبيو: "نعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "فرحون لإطلاق سراح المحتجزات الثلاث، ونأمل أن يعود المزيد".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن "أولوية الوزارة هي الولايات المتحدة وجعلها أكثر قوة وأكثر أمانا".

يشار إلى أن إسرائيل وحماس بدأتا الأحد بتنفيذ وقف لإطلاق نار يشمل تبادل رهائن وسجناء، بعد توصلهما إلى اتفاق بوقف العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 15 شهرا.

ودفع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لأشهر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، كما أرسل ترامب مبعوثا للمساعدة في تحقيق هذا الأمر قبل توليه منصبه، رغم أن الرئيس الجمهوري أعرب منذ ذلك الحين عن عدم ثقته بصمود الاتفاق.

ويشتهر ماركو روبيو، السياسي الجمهوري من أصل كوبي، بتأييده الكبير لإسرائيل ومعاداته للفلسطينيين الذين وصفهم ذات مرة بـ"الإرهابيين والقتلة".