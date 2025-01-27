تصريحات ترامب بشأن تهجير غزة: هل تستقبل ألبانيا 100 ألف لاجئ؟!

تقرير إسرائيلي يقول إن الرئيس الأميركي يخطط لدفع ألبانيا إلى استقبال 100 ألف لاجئ من فلسطيني في إطار "مخطط" مزعوم لتهجير قطاع غزة ويشمل دولا أخرى مثل إندونيسيا؛ ألبانيا تنفي، والتقديرات الإسرائيلية تستبعد أن يشمل المخطط مصر والأردن.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخطط لنقل 100 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أجنبية مثل ألبانيا وإندونيسيا، في إطار رؤيته لتهجير القطاع الذي دُمّر بفعل حرب إبادة شنتها إسرائيل واستمرت لأكثر من 15 شهرًا.

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وقال الرئيس الأميركي في حديث للصحافيين، يوم السبت الماضي، إنه يريد من الأردن ومصر استقبال أعداد من مواطني غزة. وأضاف "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة نطهر المنطقة بالكامل".

وأضاف ترامب "كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما"؛ وقال ترامب إن المنطقة أصبحت "مهدمة". وقال إن نقل سكان غزة يمكن أن يكون "مؤقتا أو طويل الأجل".

وتلقف اليمين الإسرائيلي تصريحات ترامب واستقبلها بترحيب كبير، حتى بات وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، يتحدث عن خطة يعمل على وضعها مع رئيس الحكومة والكابينيت، لتنفيذ رؤية ترامب.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن خطط ترامب تشمل نقل 100 ألف فلسطيني إلى ألبانيا، باعتبارها "دولة أوروبية فقيرة بحاجة إلى قوة عاملة، مع إمكانية تقديم حوافز كبيرة لإقناعها باستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين" الفلسطينيين.

في المقابل، نفى رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، تلك الخطط، قائلاً: "هذه أخبار كاذبة. لم يطلب منا أحد ذلك، ولن نتمكن من تحمل هذا العبء"؛ فيما استبعد مسؤولون غربيون أن يكون لدى ترامب "خطة محددة" لإخراج الفلسطينيين من غزة.

وأشارت القناة 12 إلى أن التقديرات في تل أبيب تستبعد أن تشمل خطة ترامب مصر والأردن، نظرًا للتحديات الداخلية التي تواجه البلدين؛ فيما ادعت القناة أن الخطة قد تشمل أيضًا دولًا أخرى مثل إندونيسيا.

ولفتت إلى التركيبة الديمغرافية في الأردن، التي تضم نسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين، فيما اعتبرت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينظر إلى "الإخوان المسلمين" وحركة حماس كتهديد مباشر لنظامه.

واعتبر السيناتور الأميركي الديمقراطي، بيرني ساندرز، الإثنين، دعوة الرئيس ترامب لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة للدول المجاورة "تطهير عرقي وجريمة حرب"، وحث، في منشور على منصة إكس، جميع الأميركيين على إدانتها.

وقال ساندرز إنه "يجب على كل أميركي أن يدين فكرة ترامب الشنيعة لتهجير الفلسطينيين". وشدد على أن دعوة ترامب لتهجير الملايين من الفلسطينيين من غزة للدول المجاورة، لها اسم وهو: "تطهير عرقي وجريمة حرب".

وعبَّرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات وتصريحات يومي الأحد والاثنين، عن رفضها دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.