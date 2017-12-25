  2. إسرائيليات
  3. الفساد والجريمة

بيتان يصمت والشرطة تلغي جلستي تحقيق

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 20:55

بيتان يصمت والشرطة تلغي جلستي تحقيق
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

ألغت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، جلستي تحقيق أخريين مقررتين ليوم غد، الثلاثاء، والخميس، مع رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان، وذلك بعد احتفظ بحق الصمت خلال التحقيق الذي جرى معه يوم أمس، الأحد.

وعلاوة على ذلك، تستمر الاتصالات للتوصل إلى اتفاق "شاهد ملك" مع المقرب من بيتان، موشي يوسيف، والمشتبه بدفع رشوة.

يشار إلى أن بيتان المستقيل من رئاسة ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي قد استقبل بالتصفيق الحاد في جلسة كتلة "الليكود"، اليوم في الكنيست. ووجه رئيس الحكومة، نتنياهو، الشكر لبيتان في جلسة الكتلة.

وكانت الشرطة قد حققت، يوم أمس، مع بيتان وزوجته بشبهة قيام رجل الأعمال، موشي يوسيف، المشتبه المركزي في القضية بدفع رشوة لبيتان، وتمويل حفل زواج ابنته بتكلفة وصلت إلى 260 ألف شيكل نقدا، علما أن الشرطة لا تستطيع أن تطلب قائمة مقدمي الهدايا بسبب حصانة بيتان، ولذلك فهي تطلب موافقته على ذلك.

وادعى محامي بيتان، أفرايم دمري، أن موكله التزم الصمت بسبب الإساءة له في النشر في وسائل الإعلام.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#دافيد بيتان
#موشي يوسيف
#بنيامين نتنياهو
#الفساد

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

داء الكلب ينتشر شمالي البلاد وعدد الإصابات يصل إلى 70 حالة
داء الكلب ينتشر شمالي البلاد وعدد الإصابات يصل إلى 70 حالة

2017-12-25

الكنيست في سباق لسن قانون منع الشرطة من تقديم توصيات
الكنيست في سباق لسن قانون منع الشرطة من تقديم توصيات

2017-12-25

ملف بيتان: رجل أعمال يدلي بمعلومات عن صفقاته مع بيتان
ملف بيتان: رجل أعمال يدلي بمعلومات عن صفقاته مع بيتان

2017-12-25

الأكثر قراءة

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

2017-12-24
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

2017-12-24
بن سلمان لجأ لإقناع عباس بـ

بن سلمان لجأ لإقناع عباس بـ"صفقة القرن" بعد تهديده

2017-12-24
تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

2017-12-24
أرغمان: الهدوء بالأراضي الفلسطينية خداع ومضلل

أرغمان: الهدوء بالأراضي الفلسطينية خداع ومضلل

2017-12-24