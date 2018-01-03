ملف بيتان: تمديد اعتقال مدير عام شركة بناء بشبهة الرشوة

قررت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال مدير عام شركة البناء العامة الكبرى، المشتبه بالرشوة، وذلك بعد أن خضع للتحقيق صباح اليوم في "الملف 1803"، ملف الفساد المتصل برئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.

وجاء أن المعتقل مشتبه بتبييض الأموال وارتكاب مخالفات تتصل بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

كما جاء أيضا أن رجل الأعمال المقرب من بيتان، موشي يوسيف، يدلي بشهادته اليوم في مكاتب "لاهاف 433"، علما أنه مكث هناك يوم أمس نحو 10 ساعات.

وكانت شركة "أفريكا يسرائيل" قد أعلنت اليوم أن الشرطة تحقق في مشروع له علاقة بشركة "دانيا سيبوس" في "ريشون لتسيون"، حيث داهم محققو "لاهاف 433" مكاتب الشركة، وضبطوا وثائق فيها.

وتشتبه الشرطة أن "دانيا سيبوس" و"حيتسي حينام" دفعتا رشوة لرئيس الائتلاف الحكومي السابق.

وبعد التحقيق مع المدير العام اللشرطة، قررت الشرطة إحضاره إلى محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" لتمديد اعتقاله.

وبحسب الشرطة فإن التحقيق مع المشتبه به يتم بالتعاون مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تببيض الأموال وتمويل الإرهاب.