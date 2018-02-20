منصب مستشارة قضائية مقابل إغلاق ملف ضد ساره نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، مستشارا إستراتيجيا عمل مع مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، وذلك في إطار التحقيقات في "الملف 4000" (ملف "بيزك" – "واللا"). كما تبين أن أحد المعتقلين، نير حيفتس، مشتبه بعرض تعيين قاضية في منصب المستشارة القضائية للحكومة مقابل إغلاق ملف ضد زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو.

وعلم أن المستشار المشار إليه، وهو إيلي كمير، كان قد حقق معه في السابق، وهو مشتبه، ضمن جملة اشتباهات، بأنه تواجد في اللقاءات بين مسؤولين في "بيزك" وبين المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، وشارك في نقل معلومات سرية من الوزارة إلى "بيزك".

وأحضر "المستشار الإستراتيجي"، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة لتمديد اعتقاله. كما أحضر نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة لتمديد اعتقاله، علما أنه اعتقل الخميس الماضي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن المتحدث السابق باسم نتنياهو، بوعز ستمبلر، قد أدلى بشهادة لدى الشرطة، قال فيها إنه سلم جهات في موقع "واللا" الإلكتروني طلبات مختلفة تتصل بالتغطية الإعلامية لعائلة نتنياهو.

يشار إلى أن ستمبلر يعمل اليوم مديرا عاما لـ"دائرة الإعلان الحكومية".

كما تجدر الإشارة إلى اعتقال اثنين من المقربين جدا لنتنياهو، الأحد الماضي، بشبهة التورط في القضية، الأول هو المتحدث باسم رئيس الحكومة نير حيفتس، والثاني شلومو فيلبر الذي أشغل أيضا منصب المدير العام لوزارة الاتصال التي يشغلها نتنياهو.

ويشتبه بأن حيفتس وفيلبر تلقيا الرشوة وعرقلا الإجراءات القضائية. وكان قد اعتقل مالك شركة "بيزك" ألوفيتش، بشبهة تقديم الرشوة.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن حيفتس وكمير مشتبه بهما بعرض رشوة على القاضية المتقاعدة، هيلا غرستل، تتضمن تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة مقابل إغلاق ملف ساره نتنياهو في قضية "مساكن رئيس الحكومة".

ونفى مكتب رئيس الحكومة أن يكون حيفتس قد عرض مثل هذا الاقتراح أمام نتنياهو وزوجته.

كما علم أن المحققين عرضوا على المشتبه بهم رسائل تؤكد أن ألوفيتش قد حوّل التغطية الإعلامية في موقع "واللا" الذي يملكه لصالح نتنياهو وزوجته ساره. وبضمن الرسائل التي أرسلها مقربون من نتنياهو إلى المدير العام لموقع "واللا"، إيلان يشوعا، طالبوا فيها بتغيير أو إزالة منشورات من الموقع متصلة بنتنياهو وعائلته.

وكانت قد نشرت الشرطة، صباح اليوم، بيانا مشتركا مع السلطة للأوراق المالية، جاء فيه أن بعضا من المشتبه بهم في القضية "عملوا بشكل فظ من أجل عرقلة إجراءات التحقيق، وتصعيب عملية جمع الأدلة في التحقيق".

ومددت المحكمة اعتقال كل من حيفتس وفيلبر وألوفيتش حتى يوم الخميس. وقالت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب، رونيت كاتس، إن الشبهات ضدهم "تبدو معقولة ومسنودة، وتشير إلى تقدم في التحقيق في قضية بيزك – واللا".

كما علم أنه تم اعتقال زوجة مالك شركة "بيزك"، إيريس ألوفيتش، وابنه أور، الذي أشغل منصب رئيس الإدارة في شركتي "بيزك" و"يس". وتم تمديد اعتقال الابن حتى الخميس، والزوجة حتى غد الأربعاء.

أما اعتقال كل من المدير العامة السابقة لـ"بيزك" ستيلا هندلر، ومدير التطوير المهني في الشركة عميكام شورير، فقد مدد حتى يوم غد.