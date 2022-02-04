  2. إسرائيليات
  3. الفساد والجريمة

المحكمة تلزم النيابة بتوضيح اختراق هاتف شاهد بمحاكمة نتنياهو

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 14:32

المحكمة تلزم النيابة بتوضيح اختراق هاتف شاهد بمحاكمة نتنياهو
نتنياهو ومحاموه خلال جلسة محاكمته، تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصدرت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الجمعة، قرارا يلزم النيلبة العامة في محاكمة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بالرد حتى يوم الثلاثاء المقبل على سؤال محامي نتنياهو بشأن استخدام الشرطة لبرنامج تجسس خلال التحقيقات التي أجرتها في ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو.

ورفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو بتناول الموضوع خلال جلستها يوم الإثنين المقبل، وقرر القضاة استمرار المداولات في المحاكمة كالمعتاد إلى حين تقديم رد النيابة.

وأبلغت مندوبة النيابة، المحامية يهوديت تيروش، محامي الدفاع، أمس، بأن النيابة تجري "فحصا معمقا" بشأن استخدام الشرطة لبرنامج تجسس من أجل استخراج معلومات من هاتف أحد الضالعين في ملفات نتنياهو.

وجاء بلاغ تيروش في أعقاب طلب محامي نتنياهو بفحص النشر حول التجسس، وقالت النيابة في بيان إنه "نعي الجدول الزمني في الملف ونعمل من أجل استيضاح الموضوع والرد عليكم بأقرب وقت ممكن".

وطلب محامو نتنياهو من المحكمة أن تأمر النيابة بالكشف عن كافة المواد التي جمعتها الشرطة بواسطة برنامج "بيغاسوس"، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، وبواسطة برامج تجسس أخرى، في إطار التحقيق في ملفات نتنياهو. وجاء في الطلب أن محامي الدفاع توجهوا إلى النيابة حول هذا الموضوع قبل أسبوعين، ولكن لم تتم الاستجابة للطلب.

وأبلغت الشرطة النيابة، مؤخرا، بأنها استخدمت برنامج تجسس من أجل استخراج معلومات من هاتف مدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر. ويشار إلى أن فيلبر كان أحد الشهود في ملفات نتنياهو وتحول إلى شاهد ملك.

وذكرت القناة 13 التفلزيونية، أول من أمس، أن اختراق هاتف فيلبر بواسطة برنامج تجسس خلال فحص أجرته وزارة القضاء حول استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس، الذي كشف تحقيق نشرته صحيفة "كلكليست". وادعت الشرطة أن المواد التي استخرجت بشكل مخالف للقانون لم تسلم للمحققين في ملفات نتنياهو.

بودكاست عرب 48

#محاكمة نتنياهو
#شلومو فيلبر
#تجسس
#"بيغاسوس"

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السفير الأميركي يلتقي كوخافي بعد اغتيال القرشي واستشهاد مسن فلسطيني
السفير الأميركي يلتقي كوخافي بعد اغتيال القرشي واستشهاد مسن فلسطيني

2022-02-04

تحليلات: إسرائيل تستغل التوترات الأمنية والمذهبية بالخليج لصالحها
تحليلات: إسرائيل تستغل التوترات الأمنية والمذهبية بالخليج لصالحها

2022-02-04

بار ليف: رفض كوخافي تدخل الجيش لمنع جرائم المستوطنين مخالف للقانون
بار ليف: رفض كوخافي تدخل الجيش لمنع جرائم المستوطنين مخالف للقانون

2022-02-04

الأكثر قراءة

مقتل زعيم

مقتل زعيم "داعش" في عملية أميركية

2022-02-03
أنقذوا ريان: استنفار مغربي لتخليص طفل عالق

أنقذوا ريان: استنفار مغربي لتخليص طفل عالق

2022-02-03
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة بنهاية الأسبوع

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة بنهاية الأسبوع

2022-02-03
قتلى وجرحى عقب إنزال جوي للقوات الأميركية بريف إدلب

قتلى وجرحى عقب إنزال جوي للقوات الأميركية بريف إدلب

2022-02-03
الشاباك يعترف بإرسال رسائل تهديد لمواطنين عرب خلال هبة أيار

الشاباك يعترف بإرسال رسائل تهديد لمواطنين عرب خلال هبة أيار

2022-02-03