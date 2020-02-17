استطلاعان: موازين القوى السياسية الإسرائيلية دون تغييرات

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشره موقع "واللا" الإخباري، مساء اليوم الإثنين، تقليص الفارق بالمقاعد في الكنيست بين حزب الليكود وتحالف "كاحول لافان"، إلا أن موازين القوى بين معسكري اليمين المتطرف - والحريديين من جهة، والمركز واليسار الصهيوني من جهة أخرى بقيت على حالها دون تغييرات.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع فإن 54% من الجمهور الإسرائيلي يرفض تشكيل حكومة بدعم من القائمة المشتركة حتى لو كان هذا الدعم من خارج الحكومة (حكومة أقلية تستند على دعم نواب المشتركة)، حتى ولو كان هذا هو الخيار هو الخيار الوحيد الذي يشكل مخرجا للأزمة السياسية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام، ويمنع إجراء انتخابات رابعة.

وبيّنت النتائج أن قائمة "كاحول لافان" تحصل على 34 مقعدًا بينما يحصل الليكود على 33 مقعدًا في انتخابات تجرى اليوم، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحصل على 13 مقعدًا في الكنيست من أصل 120.

ولفت الاستطلاع أن المقاعد الإضافية التي يحصل عليها الليكود تأتي على حساب قائمة تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا - إلى اليمين" التي يقودها وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بحيث يتذيل التحالف ترتيب القوائم التي تحصل على تمثيل برلماني، ويحصل على 7 مقاعد.

في المقابل، تحافظ الأحزاب الحريدية على تمثيلها وتحصل على 16 مقعدا في الكنيست، بواقع 8 مقاعد لكتلة "شاس"، مثلها لكتلة "يهدوت هتوراه)، في حين تفشل قائمة "عوتسما يهوديت" الكهانية في تخطي نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين)، وتحصل على 2.5%.

كما أظهر الاستطلاع حصول تحالف "العمل - غيشر - ميرتس" على 10 مقاعد، فيما يتراجع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى 7 مقاعد علما بأنه حصل في الانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي على 8 مقاعد.

وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد على المعسكرات السياسية، يحصل معسكر نتنياهو على 56 مقعدًا، فيما يحصل معسكر غانتس على 44 مقعدًا.

واعتبر 43% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، فيما قال 35% إن غانتس هو الأنسب.

وشمل الاستطلاع عينة مكونة من قرابة 500 شخص بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، ونفذ بواسطة معهد "ميدغام".