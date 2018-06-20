ارتفاع في نسبة الطلاب العرب خريجي اللقبين الأول والثاني

مع انتهاء السنة الدراسية، بيّنت معطيات إحصائية ارتفاعا في نسبة الطلاب العرب من بين الذين حصلوا على اللقبين الأول والثاني في الدراسات الأكاديمية.

وجاء في معطيات نشرتها الدائرة المركزية للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن نسبة خريجي اللقب الأول بين الطلاب العرب قد ارتفعت من 11% في السنة الدراسية 2015 – 2016 إلى 11.9% في السنة الدراسية 2016 – 2017.

كما سجل ارتفاع في نسبة خريجي اللقب الثاني العرب من بين الطلاب عامة من 9.3% في السنة الدراسية السابقة إلى 9.9% في السنة الدراسية الأخيرة.

في المقابل، لم يسجل أي ارتفاع في نسبة خريجي اللقب الثالث العرب.

وبحسب معطيات الدائرة المركزية للإحصاء فقد سجل ارتفاع ملموس عامة في عدد خريجي المؤسسات الأكاديمية، وخاصة في دراسات اللقب الثاني، وفي الوقت نفسه سجل تراجع في كليات الآداب، هبوط مفاجئ في دراسات إدارة الأعمال للقب الثاني في الكليات التي كانت مرتفعة بها من قبل.

وأشارت المعطيات إلى أنه في السنة الدراسية السابقة، 2016 – 2017، حصل 77.1 ألف طالب على لقب أكاديمي في المؤسسات الأكاديمية المختلفة، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 1.4% مقارنة بالسنة الدراسية السابقة. وتبين أن ارتفاعا طفيفا حصل في عدد خريجي اللقب الأول وصل إلى 0.5% مقابل 3.7% في عدد خريجي اللقب الثاني، و 3.1% في عدد خريجي اللقب الثالث (الدكتوراه).

كما أشارت المعطيات إلى ارتفاع جدي في عدد الحاصلين على ألقاب أكاديمية في العقود الثلاثة الأخيرة حيث تضاعف العدد بـ5.1 مرة مقارنة بعدد الخريجين في السنة الدراسية 1989 – 1990. وأظهرت المعطيات الارتفاع الكبير في عدد خريجي الكليات، حيث تضاعف بـ 64.5 مرة، وذلك على خلفية إقامة وتطور الكليات في إسرائيل في سنوات التسعينيات. أما عدد خريجي الجامعات فقد تضاعف بـ2.8 مرة مقارنة بالعدد قبل نحو ثلاثة عقود.

وتبين أن 53.9% من الخريجين درسوا في الجامعات، مقابل 33.5% في الكليات، و 12.6% في كليات التربية. كما حصل ارتفاع جدي خلال السنوات السبع الأخيرة في عدد خريجي اللقب الثاني في الجامعات بنسبة 20%.

وأظهرت المعطيات أن المجالات الدراسية في السنة الدراسية الأخيرة كانت العلوم الاجتماعية والآداب، حيث درس 25.1% من خريجي اللقب الأول في كليات الآداب، و26.4% في كليات العلوم الاجتماعية.

إلى ذلك، أظهرت المعطيات أيضا أن نسبة النساء من خريجات اللقب الأول وصلت إلى 60%، مقابل 63% في اللقب الثاني، ومقابل تراجع إلى 53% في اللقب الثالث.

وتبين أن متوسط عمر النساء خريجات اللقب الأول وصل إلى 26.7 عاما، مقابل 28.6 عاما في وسط الذكور.