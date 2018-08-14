إسرائيليون أكثر يغادرون البلاد

بينت معطيات "الدائرة المركزية للإحصاء" الإسرائيلية بشأن العام 2016 أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد يزيد عن عدد الذين عادوا إليها بـ 6300 شخص، كما تبين أن المهاجرين الجدد إلى البلاد يميلون إلى مغادرتها بنسب أعلى من المهاجرين القدامى.

وأشارت المعطيات، التي نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد لمدة تزيد عن سنة متواصلة هو الأقل في السنوات العشر الأخيرة، كما أن عدد الإسرائيليين الذين عادوا إلى البلاد بعد قضاء مدة تزيد عن عام خارج البلاد كان الأعلى في السنوات الأربع الأخيرة.

ورغم هذه المعطيات، فإن الفرق بين الإسرائيليين الذين تركوا البلاد وبين الذين عادوا إليها (لا يشمل المهاجرين الجدد الذين يهاجرون إلى البلاد للمرة الأولى) يصل إلى 6300. وهو ميزان هجرة مماثل لما كان عليه الوضع في العام 2010 و2011، علما أن الفرق وصل في العام 2015 إلى 8200 شخص.

وبين التقرير أن عدد الإسرائيليين الماكثين خارج البلاد في نهاية عام 2016 يقدر بنحو 560 – 596 ألفا، ولا يشمل هذا العدد الأطفال الذين ولدوا خارج البلاد.

كما تبين أن فترة المكوث خارج البلاد قصيرة نسبيا، بحسب التقرير، حيث أن 65% منهم عادوا إلى البلاد بعد فترة لا تزيد عن 3 سنوات. كما تبين أن 53% من المغادرين/ات المتزوجين/ات غادروا البلاد مع زوجاتهم أو أزواجهن، بيد أنهم لم يعودوا معهم إلى البلاد إلا في 38% من الحالات.

وأشارت الدائرة المركزية للإحصاء إلى أن المهاجرين الجدد إلى البلاد يميلون إلى مغادرة البلاد بنسب أعلى من الإسرائيليين القدامى في البلاد. وتبين أن 26% من الذين غادروا البلاد عام 2016 كانوا قد هاجروا إليها في العقد الأخير. كما تبين أن 42% من الذين عادوا إلى البلاد في العام نفسه كانوا قد هاجروا إليها في السابق، أو غادروها لفترة تزيد عن عام بشكل متواصل.

وخلال العام نفسه غادر البلاد 15,200 إسرائيلي، ومكثوا خارج البلاد مدة تزيد عن عام متواصل، وبينهم 11,100 يهودي و 4,200 من "غير اليهود". علما أنه في العام 2015 غادر البلاد 16,700 إسرائيلي، أي بزيادة بنسبة 9%.

وأظهرت المعطيات أن متوسط عمر الذين غادروا البلاد كان 28.5 عام، يشكل الذكور 53% منهم.

وخلال العام 2016 عاد إلى البلاد 8900 إسرائيلي بعد أن مكثوا في الخارج مدة تزيد عن عام، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بالعام 2015، حيث بلغ العدد 8500.

وضمن الذين عادوا إلى البلاد عام 2016، كان هناك 6700 يهودي، و 2200 من "غير اليهود"، وكان متوسط أعمارهم يصل إلى 29.1 عام، ويشكل الذكور 56% منهم.