تقرير: متوسط الأعمار متعلق بالقومية والجغرافيا ومستوى التعليم

أظهر تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية وجود فجوات في متوسط الأعمار ونسب الأمراض بين وسط البلاد والمناطق الواقعة خارجها، وبين النساء والرجال، وبين اليهود والعرب. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن التقرير يتطرق إلى العام 2019 وقسم من إلى العام 2018.

وحسب التقرير، فإن متوسط أعمار النساء اليهوديات 84.8 عاما وبين الرجال اليهود 80.9 عاما، بينما متوسط أعمار النساء العربيات المسلمات 82.3 عاما والرجال العرب المسلمين 78 عاما، فيما متوسط أعمار النساء العربيات المسيحيات 85.3 عاما. وأضاف التقرير أنه بين النساء والرجال من دون أمراض تتقلص الفجوة، وتعيش النساء ثلاثة أشهر أكثر من الرجال.

وتابع التقرير أن متوسط أعمار الرجال المتعلمين، الذين أنهوا المدرسة الثانوية والدراسة الأكاديمية، أعلى بـ7.8 أعوام من الرجال غير المتعلمين. والفجوة تصل إلى ستة أعوام بين النساء. ومتوسط أعمار الرجال المتعلمين 84.5 عاما، والنساء المتعلمات 87.9 عاما. وأشار التقرير إلى أن "ارتفاع مستوى التعليم مرتبط بازدياد الوعي تجاه حياة صحية".

ويتبين أن متوسط الأعمار مرتبط أيضا بمنطقة السكن. وأعلى متوسط أعمار هو في منطقة القدس، ويصل إلى 84.4 عاما، بينما سجلت منطقة بئر السبع أدنى متوسط أعمار وهو 81.3 عاما.

وبين العرب، فإن منطقة صفد سجلت أعلى متوسط أعمار وبلغ 82.9 عاما، بينما منطقة الرملة سجلت أدنى متوسط وهو 77.8 عاما.

وسجلت مدينة كفار سابا أعلى متوسط أعمار في المدن الكبرى وبلغ 84.5 عاما، فيما سجلت بئر السبع أدنى متوسط أعمار: 81.1 عاما.

وفي المدن التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، سجلت مستوطنة "موديعين عيليت" أعلى متوسط أعمار وهو 87.6 عاما، وفي المقابل سجلت مدينة أم الفحم أدنى متوسط أعمار وهو 78 عاما. وبلغت نسبة الوفيات في المستوطنات في الضفة الغربية 3.9% بينما هذه النسبة ترتفع في منطقة بئر السبع إلى 5.3%.

وقال التقرير أن الوفيات من جراء أمراض القلب مرتفعة بين العرب أكثر، بينما الوفيات من جراء مرض السرطان أعلى بين اليهود. وكلما كانت المدينة أو البلدة في مرتبة منخفضة أكثر في المؤشر الاجتماعي – الاقتصادي، يصبح مستوى الوفيات من جراء أمراض القلب أعلى.

وفيما يتعلق بأمراض السرطان، فإنه كلما كان المؤشر الاجتماعي – الاقتصادي أعلى، يصبح مستوى الوفيات أعلى. ولفت التقرير إلى استثناء قريتي جسر الزرقاء وجديدة – المكر حيث عدد الوفيات فيهما من جراء أمراض السرطان مرتفع، رغم أنهما في مرتبة منخفضة في المؤشر الاجتماعي – الاقتصادي.

وبلغت نسبة وفيات الأطفال 3.1 لكل ألف مولود بين العامين 2014 – 2018. وهذه النسبة بين اليهود تنخفض إلى 2.4، وترتفع إلى 5.4 بين العرب.

وتطرق التقرير إلى مرض السكري وتبين أنه بين العرب، احتلت جسر الزرقاء أعلى نسبة إصابة بالمرض وهي 138.1 شخصا بين كل 1000 شخص، قلنسوة 122.5، تل السبع 111.7،، أم الفحم 110.9، هضبة الجولان 70.5، بينما في منطقة مرج بن عامر 33.1.

وبين اليهود ترتفع نسبة الإصابة بالسكري في بلدات المؤشر الاجتماعي – الاقتصادي المتوسط والأدنى، وفي بعضها، مثل بلدة كريات ملآخي، يسكن ذوو أصول أثيوبية، أو من أصول روسية، مثل بلدة عراد.

وقال التقرير أن متوسط الأعمار في إسرائيل أعلى منه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). فالرجال في البلاد يعيشون 2.5 عام أكثر، والنساء 1.2 عام قياسا بالنساء في أوروبا.