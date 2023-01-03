زيادة رواتب كبار المسؤولين بآلاف الشواكل والحد الأدنى للأجور بـ272 شيكل

ستصل الزيادة على رواتب كبار المسؤولين الشهرية إلى آلاف الشواكل، بحلول نيسان/أبريل المقبل، لكن الزيادة على الحد الأدنى من الأجور ستكون 272 شيكلا فقط، كما سترتفع مخصصات التأمين الوطني ببضع عشرات الشواكل، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

وتأتي الزيادة الزهيدة للعاملين من الطبقة الدنيا في ظل ارتفاع كبير لأسعار الكهرباء والمياه والضريبة البلدية، ورفع نسبة الفائدة البنكية. وكان قد تم تجميد متوسط الأجور منذ انتشار جائحة كورونا في بداية العام 2020.

ووفقا لحسابات دائرة الإحصاء المركزية والتأمين الوطني، فإن تجميد متوسط الأجور سيرتفع بنسبة 12.5% ويصل إلى 11,730 شيكلا، وهذه نسبة أدنى من المتوقع، بأن تكون نسبة الزيادة 15%.

وبدءا من راتب نيسان/أبريل المقبل، سيرتفع الحد الأدنى من الأجور من 5300 شيكل إلى 5572 شيكلا. ويشار إلى أن صفقة وقع عليها المسؤولون في وزارة المالية والقطاع الخاص والهستدروت، قبل سنة، قضت بزيادة الحد الأدنى من الأجور بـ100 شيكل شهريا، لكن هذه الصفقة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، إثر إصرار الحكومة المنتهية ولايتها على زيادة بـ200 شيكل.

هذا بالنسبة لدخل العاملين من الطبقة الدنيا، الذين لن تمكنهم الزيادة المتوقعة من الخروج من دائرة الفقر. إلا أن الزيادة على رواتب كبار المسؤولين – القضاة، الوزراء، أعضاء الكنيست – ستكون كبيرة للغاية.

رواتبهم سترتفع بآلاف الشواكل شهريا والفقراء سيزدادون فقرا (Getty Images)

وسيرتفع راتب رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، من 104 آلاف شيكل إلى 117 ألفا، أي بزيادة شهرينة بمبلغ 13 ألف شيكل.

وسيرتفع راتب رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بحوالي 8000 شيكل ويصل إلى 72 ألف شيكل تقريبا. كما سيرتفع راتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من 56,345 شيكلا، وهو الراتب الذي تقاضاه رئيس الحكومة السابق يائير لبيد، إلى 63,337 شيكلا، فيما سيرتفع راتب رئيس المعارضة، الذي تقاضاه نتنياهو قبل أن يصبح رئيسا للحكومة وسيتقاضاه لبيد الآن، من 50,673 شيكلا إلى 56,997 شيكلا.

وسيرتفع راتب الوزير من 50,673 شيكلا إلى 56,997 شيكلا، فيما سيرتفع راتب عضو الكنيست بـ5660 شيكلا، ويصل إلى 50,924 شيكلا. وسيرتفع راتب القضاة وعددهم 900 تقريبا، وهو 60 ألف شيكل تقريبا حاليا، بآلاف الشواكل.

وستبلغ الزيادة السنوية نتيجة رفع أجور كبار الموظفين أكثر من 130 مليون شيكل، لكن هناك مسؤولين آخرين، بينهم رؤساء سلطات محلية ونوابهم ومئات الموظفين والمستشارين القانونيين، الذين يتوقع أن ترتفع رواتبهم بشكل كبير.

وسيتم رفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 9.82%، إثر الاتفاق بين منظمات ذوي الاحتياجات الخاصة ووزارة المالية. ووفقا لبان التأمين الوطني، سترتفع هذه المخصصات من 3700 شيكل شهريا إلى 4063 شيكلا.

وسترتفع المخصصات للفرد المتزوج من 4892 شيكلا إلى 5373 شيكلا، ومخصصات زوجان مع ولد سترتفع من 5846 شيكلا إلى 6421 شيكلا، ومع ولدين من 6800 شيكل إلى 7469 شيكلا.

كما سترتفع مخصصات الأولاد بموجب ارتفاع مؤشر الغلاء، بنسبة 5.3%، وبذلك ترتفع هذه المخصصات مقابل الولد الأول من 156 شيكلا إلى 164 شيكلا، ومقابل كل واحد من الأولاد الثاني والثالث والرابع من 197 شيكلا إلى 207 شواكل.

كذلك سترتفع مخصصات الشيخوخة بنسبة 5.3%، ومن 1596 شيكلا إلى 1680 شيكلا للمسن الفرد، وفي حال كان متزوجا فإن المخصصات الشهرية سترتفع من 2398 شيكلا إلى 2525 شيكلا.