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رجل أعمال إماراتي يسعى للاستثمار في بيتار القدس

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 23:20

رجل أعمال إماراتي يسعى للاستثمار في بيتار القدس
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يعتزم رجل أعمال إماراتي الاستثمار بفريق كرة القدم الإسرائيلي، بيتار القدس، المعروف بمواقف مشجعيه اليمينية والمعادية للعرب، بحسب ما ذكرت القناة العام الإسرائيلية ("كان" 11)، مساء السبت.

وأشارت القناة إلى أن رغبة رجل الأعمال الإماراتي، الذي تحفظت عن كشف هويته، بالاستثمار في فريق بيتار القدس، جدية، ونقلت عن مقربين من رجل الأعمال الإماراتي أنه يؤكد الصفقة.

وذكرت أن المحاسبين والمحامين دخلوا بالفعل في الصورة للتحقق من جدوى الخطوة ماليًا وقانونيًا، قبل إتمام الصفقة، وعقدوا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات بين مندوبين عن المستثمر الإماراتي، ومالك الفريق الإسرائيلي، موشيه حوغيغ.

ويُعرف فريق بيتار القدس بمواقف رابطة مشجعيه المتطرفة (لا فاميليا)، المعادية للعرب والإسلام، والرافضة لتواجد أي لاعب عربي أو مسلم في صفوف الفريق، والداعمة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وحول اختباره للاستثمار في بيتار القدس، نقلت "كان 11" عن مقربين من رجل الأعمال الإماراتي قولهم: "أن الأخير تربطه صداقة مع مالك بيتار، حوغيغ، منذ عدة سنوات، وأنهما هقدا صفقات تجارية في مجال التكنولوجيا، والآن بعد وجود اتفاق رسمي بين البلدين، تعزز خيار الشراكة الرياضية بين الاثنين".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#استثمار إماراتي
#إسرائيل
#لا فاميليا
#بيتار القدس

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