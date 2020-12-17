"انعقاد أول لقاء منذ استئناف التنسيق" مع الاحتلال لمناقشة تفشي كورونا

أجرى مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، لقاءً هو الأول من نوعه منذ استئناف التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية، مع نظرائهم في وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، أن اللقاء الذي عقد على مستوى المدراء التنفيذيين وكبار الموظفين، ناقش مسألة إجراءات مواجهة فيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت إنها حصلت على معلومات تفيد بأن السلطة الفلسطينية تنوي تطعيم 60% من السكان الفلسطينيين، مع استثناء الأطفال والشباب في المرحلة الأولى.

وستحصل السلطة على التطعيمات اللازمة لـ 20% من السكان كتبرعات من إحدى المنظمات الدولية، وهي مخصصة للطواقم الطبية وفرق الطوارئ والسكان المعرضين للخطر، بمن فيهم كبار السن والمرضى، بحسب المصدر ذاته.

وفي 17 شرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية عودة العلاقات الأمنية والمدنية مع إسرائيل كما كانت، بعد عدة شهور على قطعها.

وأظهر استطلاع رأي نُشرت نتائجه، الثلاثاء، رفض أغلب الفلسطينيين، عودة العلاقات بين السلطة وإسرائيل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (غير حكومي ـ مقره رام الله)، أن 44% المئة يؤيدون قرار السلطة العودة للتنسيق المدني والأمني مع إسرائيل، فيما يعارضه 53%، والنسبة الباقية لم ترجح أيا من الكفتين.