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شاكيد تقترح تأهيل أئمة المساجد في الإمارات

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 20:42

شاكيد تقترح تأهيل أئمة المساجد في الإمارات
شاكيد في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي (وكالة الانباء الإماراتية - "وام")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اقتحرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، على نظيرها الإماراتي، سيف بن زايد آل نهيان، عقد تدريبات لأئمة المسلمين من الداخل الفلسطيني في الإمارات، بذريعة تأهيلهم على "الاعتدال الديني والتسامح ومكافحة العنف".

ووصلت شاكيد في وقت سابق اليوم، الإثنين، إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية لها إلى أبو ظبي، حيث التقت خلالها وزير الداخلية الإماراتي، بن زايد، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وذكرت الصحيفة أن شاكيد "بدأت زيارتها للإمارات في أبوظبي على أن تنهيها في دبي"؛ ولفتت الصحيفة إلى أنه "في الجزء الرئيسي من الزيارة، عقدت شاكيد لقاء مع وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء، وتعرّفت على مشاريع وطنية حول موضوع المدينة الذكية والرقمنة، ومدينة آمنة للمواطن".

وناقش الوزيران اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين الإمارات وإسرائيل، الذي تم توقيعه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. كما بحثا "عددا من المبادرات لتعزيز التعاون بين الدولتين، بما في ذلك المشاريع بين الأديان لصالح تعزيز المجتمعات الدينية في البلدين، وتعزيز الحوار بين الأديان"، بحسب المصدر ذاته.

واقترحت شاكيد "تعزيز التدريب والتعليم للأئمة المسلمين من مواطني إسرائيل (فلسطينيو الـ48) في الإمارات، على الاعتدال الديني والتسامح ومكافحة العنف"؛ وفق "يسرائيل هيوم"، علما بأن وزارة الداخلية الإسرائيلية تتحكم في مهمة تعيين الأئمة المسلمين في البلدات والمدن العربية، وتوظف حوالي 300 إمام ومؤذن في 270 مسجدا.

وشددت شاكيد لنظيرها الإماراتي على أن "العلاقة بين البلدين هامة وإستراتيجية"، ولفتت إلى "ضرورة استمرار العلاقات وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين وتوطيد العلاقات الثنائية؛ داعية إياه إلى زيارة إسرائيل للمشاركة في صلاة مشتركة بين الأديان تقام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وزارت وزيرة الداخلية الاسرائيلية مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية، وواحة الكرامة (النصب التذكاري لجنود الإمارات الذين قتلوا في معارك). ومن المقرر في وقت لاحق أن تزور شاكيد الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي 2020".

ونقلت الصحيفة عن شاكيد قولها: "أرى أهمية كبيرة في تعزيز منظومة العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل والإمارات"، معتبرة أن معرض "إكسبو هو منصة مهمة لتعزيز العلاقات وتطوير الفرص الاقتصادية الجديدة بين إسرائيل والإمارات".

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#أييليت شاكيد
#الأئمة الفلسطينيين
#المواطنين العرب
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#الإمارات
#سيف بن زايد آل نهيان

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