مسؤول إسرائيلي: ننظر بـ"إيجابية" للتقارب بين دول خليجية ونظام الأسد

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم، الثلاثاء، في إحاطة للصحافيين، إنّ إسرائيل "تنظر بإيجابية" إلى التقارب بين دول خليجية ونظام الأسد، بحسب ما نقل عنه موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" ("واينت").

وتابع المسؤول الإسرائيلي أنّ "التقارب هذا من الممكن أن يشير إلى إبعاد إيران وباقي جهات ’المحور الشيعي’ من سورية".

وزعم المسؤول الإسرائيلي أنه "خلال السنة المقبلة هناك فرصة لتقليص الوجود الإيراني في سورية".

وبحسب المسؤول الإسرائيلية، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه إذا مارست إسرائيل الخيار العسكري وهاجمت المنشآت النووية في إيران، فسيرد حزب الله من لبنان.

وأضاف المصدر أن لدى حزب الله "قدرات صاروخية عالية جدًا، وتشكل تحديا بالنسبة لنا. نحن نستعد دفاعيًا في مواجهة الجبهة الشمالية".

وشدد المسؤول على أن "المشروع النووي هو أكبر تهديد لإسرائيل ويصل لدرجة تهديد وجودي". وأضاف "إذا اصبحت إيران دولة نووية فإن نشاطاتها ونشاطات أذرعها في المنطقة ستزداد سوءا".

وادعى المسؤول الإسرائيلي أن "هناك تراجعا في شعبية حماس على الساحة الفلسطينية" بعد أن وصل إلى ذروتها إثر الحرب الأخيرة على غزة في أيار/ مايو الماضي.

كما زعم أن "تأييد حركة فتح ازداد في أوساط الفلسطينيين" على خلفية إجراءات "بناء الثقة" مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف "نرى أن أكبر محنة لسكان قطاع غزة هي مشاكل التشغيل، وبالتالي نعتقد أن توزيع تصاريح العمل في إسرائيل (للعمال الغزيين) قد أحرج حماس".

وتتكثف، منذ تموز/ يوليو الماضي، تحركات دول عربية لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، عبر لقاءات واتفاقات وتفاهمات اقتصادية، لاسيما مع الأردن والإمارات ومصر.

وأمام تطور التطبيع العربي مع النظام السوري اختبار صعب في آذار/ مارس المقبل، حين تُعقد القمة العربية في الجزائر، حيث يوجد "خلاف عربي" معلن بشأن رفع تعليق عضوية سورية في الجامعة.

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، قررت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سورية، على خلفية قمع النظام السوري عسكريا لاحتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات.