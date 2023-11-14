تقرير: إسرائيل توافق على تزويد أونروا بالوقود.. يكفي لمواصلة أنشطتها جنوبي غزة مدة 48 ساعة

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ستسمح بتزويد شاحنات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالوقود عند معبر رفح، للسماح بمواصلة الأنشطة الإنسانية للمنظمة الأممية في جنوب قطاع غزة.

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وبحسب "مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل"، فإن كمية الوقود التي سيتم توفيرها، ستسمح باستمرار أنشطة الأونروا في جنوبي قطاع غزة لمدة 48 ساعة فقط، مدعيا أنه "عند نفاد هذه الكمية سيتم توفير المزيد من الوقود لمدة 48 ساعة أخرى".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى جنوب قطاع غزة، سيتم تزودها بالوقود غدا (الأربعاء) في معبر رفح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت "بناء على طلب الإدارة الأميركية وبالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين المعنيين بهذه المسألة".

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، التي تسمح فيها إسرائيل بتزويد شاحنات أونروا العاملة في غزة بالوقود، وقال مسؤول أميركي رفيع إن "هذه الخطوة هي نتيجة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة".

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن الأونروا "قامت خلال الأسبوعين الماضيين بتوفير الوقود لأغراض إنسانية في جنوب قطاع غزة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، لكن في الأيام القليلة الماضية بدأ الوقود ينفد، مما يعرض استمرار أنشطة المنظمة للخطر".

ونتيجة لذلك، أفاد التقرير بأن واشنطن وتل أبيب وأونروا قرروا "تنفيذ خطة الطوارئ التي صاغوها لإدخال الوقود إلى غزة". وبحسب الخطة، سيتم إدخال كمية محدودة من الوقود إلى القطاع لتزويد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيين، تحت رقابة أمنية إسرائيلية حثيثة.

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