إسرائيل تسعى لإعادة صراعها مع إيران إلى الظلال لمواصلة ضرباتها بسورية

"اللغز الكبير هو كيف سيكون رد إسرائيل في المرة المقبلة عندما ترد معلومات حول حركة ضابط كهذا أو ذاك في فيلق القدس الإيراني في سورية، أو عندما ترد معلومات حول نقل سلاح إيراني إلى حزب الله عن طريق سورية"

كرر المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الماضية التهديد برد عسكري على الهجوم الإيراني، ليلة السبت – الأحد الماضية، لكن "في ظل ضغوط الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تضبط نفسها، بحثت إسرائيل عن ’نقل رسالة’ وألا تشن عملية عسكرية واسعة، تستدرج إيران إلى مواجهة مباشرة ومتواصلة مقابل إسرائيل"، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة.

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي، قبيل فجر اليوم، على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان. وحسب "واللا"، فإن الطائرات المسيرة التي هاجمت الأراضي الإسرائيلية انطلقت منها.

واعتبر "واللا" أن "عملية عسكرية إسرائيلية مركزة ضد أهداف إيرانية غايتها الإبقاء للإيرانيين حيز إنكار وألا تستدرج في أعقابها ردا على رد". وسبب آخر لطبيعة الهجوم الإسرائيلي "هو إرضاء الولايات المتحدة، ومواصلة التركيز على قطاع غزة كحلبة حرب أساسية. فمن شأن فتح حلبة حربية جديدة ألا يكون في صالح إسرائيل الآن".

وأشار "واللا" إلى أن "مصدر القلق الإسرائيلي هو بحقيقة أن أجهزة استخباراتها لم تقدر بشكل صحيح الشراسة الإيرانية المتغيرة على خلفية تقاربها المتزايد من روسيا. وجانب آخر في القلق الإسرائيلي مرتبط بتغيير قواعد اللعبة: الإيرانيون قرروا إخراج الحرب بين الدولتين إلى العلن وتحويلها إلى مواجهة مباشرة".

وأضاف أنه "في أي عملية عسكرية شديدة أو مفاجئة ضد مصالح إيرانية في أنحاء الشرق الأوسط، سيتعين على جهاز الأمن في إسرائيل أن يأخذ بالحسبان رد فعل إيراني مباشر، وهذه المعادلة الجديدة".

وتطرقت القناة 12 الإسرائيلية إلى تهديدات مسؤولين إيرانيين بأن أي هجوم إسرائيلي سيقابل فورا بهجوم إيراني واسع ومؤلم. "وخلافا للماضي، عندما تمكنت السلطات الإيرانية من احتواء أو إخفاء هجمات منسوبة لإسرائيل، فإن هذا أصبح مستحيلا".

وأضافت القناة أنه بعد أن عادت الحياة إلى مجراها في إيران بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي، فإن السؤال الذي لا يملك أحد منا إجابة عليه هو ما إذا كانت المحاولة الإيرانية لوضع قواعد جديدة ومعادلة جديدة في المعركة مقابل إسرائيل قد نجحت فعلا".

وتابعت القناة أن "الرسالة الإيرانية لإسرائيل هذا الأسبوع كانت واضحة، وهي أن المعركة بين حربين (التسمية الإسرائيلية للغارات في سورية) قد انتهت. وإيران رسمت خطا أحمر حول الهجمات الإسرائيلية في سورية ضد عناصرها وضد تموضعها في سورية".

وحسب القناة، فإن "اللغز الكبير هو كيف سيكون رد إسرائيل في المرة المقبلة عندما ترد معلومات حول حركة ضابط كهذا أو ذاك في فيلق القدس الإيراني في سورية، أو عندما ترد معلومات حول نقل سلاح إيراني إلى حزب الله عن طريق سورية. هل بعد جولة الضربات المباشرة غير المسبوقة هذا الأسبوع، سيكون القرار الإسرائيلي بشن هجوم والتورط بتصعيد مباشر آخر مقابل إيران؟".