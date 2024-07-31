محلل إسرائيلي: اغتيال هنية وشكر سيوسع الحرب بمشاركة إيران

"من الجائز أننا أمام تصعيد آخر في الحرب، لدرجة إمكانية مواجهة إقليمية أوسع. وستواجه إيران صعوبة في عدم الرد على عملية (اغتيال) وقعت في أراضيها، وسيكون لاغتيال هنية تأثير سلبي على محادثات تبادل الأسرى العالقة أصلا"

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران الليلة الماضية، والقيادي في حزب الله، فؤاد شكر، الذي يوصف بأنه رئيس أركان حزب الله، في الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس، من شأنه أن يوسع الحرب بشكل كبير.

ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الأربعاء، فإن هذه الاغتيالات ليست ضد حماس وحزب الله فقط، وإنما هي أيضا ضد إيران التي تدعمهما.

وأضاف أنه في عملية اغتيال هنية "قُتل حارس شخصي أيضا، من فريق الحراسة الذي تم إرفاقه بهنية الذي حضر إلى طهران من أجل المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. والآن سيكون للنظام الإيراني أيضا جزءا مركزيا في اتخاذ القرارات بشأن طبيعة الرد".

وتابع هرئيل أنه "من الجائز أننا أمام تصعيد آخر في الحرب، لدرجة إمكانية مواجهة إقليمية أوسع. وستواجه إيران صعوبة في عدم الرد على عملية (اغتيال) وقعت في أراضيها".

رسمة جدارية تجمع نصر الله يتوسط سليماني وشكر في الضاحية الجنوبية (Getty Images)

وأشار إلى أن "إيران وكذلك حزب الله بديا حتى الآن كمن يحاولان إبقاء الحرب مع إسرائيل تحت سقف الحرب الشاملة. (لكن) عمليتي الاغتيال الأخيرتين كشفتا إمكانية استهداف المحور الإيراني. ويجد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ورئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، نفسيهما الآن لوحدهما في القيادة، بعد تصفية قسم كبير من القادة العسكريين وبعضهم في الحرب الحالية".

ويتوقع بحسب هرئيل أن يكون لاغتيال هنية "تأثير سلبي على المحادثات حول صفقة تبادل أسرى، وفيما هذه المحادثات عالقة في الأسابيع الأخيرة على خلفية تشدد المواقف التي قدمتها إسرائيل".

ولفت إلى أنه "في إسرائيل يستعدون لإمكانية عمليات انتقام في المناطق (الضفة الغربية) في أعقاب موت هنية، ولرد من جانب حزب الله على اغتيال شكر، لكنهم يأملون بأنه سيكون بالإمكان احتواء المواجهة ومنع تصعيد لحرب شاملة في الشمال".

وأجرت القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية مشاورات عديدة في أعقاب سقوط القذيفة الصاروخية في مجدل شمس ومقتل 12 طفلا وفتى، السبت الماضي، وحسب هرئيل فإنه "كان واضحا للمشاركين في هذه المشاورات أن الوضع يتطلب ردا شديدا على حادثة مجدل شمس. وكانت إسرائيل تعتزم اختيار عملية تضع حزب الله أمام معضلة، وعلى ما يبدو أن ينفذ خطوات لا تقود إلى حرب".

وكان نصر الله قد أعلن في الأشهر الماضية أنه سيتم الرد على هجوم إسرائيلي في بيروت باستهداف منطقة وسط إسرائيل، وفي أعقاب اغتيال شكر في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار إثر إمكانية الرد من جانب حزب الله.

وأشار هرئيل إلى أن "رد حزب الله سيتأثر بكل تأكيد من مسألة مصير شكر (الذي لم يؤكد حزب الله موته حتى الآن). ووزير الأمن، يوآف غالانت، أعلن بعد الهجوم الإسرائيلي أمس أن حزب الله ’تجاوز الخطوط الحمراء’. وعلى الأرجح أنه من وجهة نظر حزب الله، العملية الإسرائيلية أيضا هي تجاوز خط أحمر، ينبغي الرد عليها".

وأضاف أن "إسرائيل لم تنجح منذ قرابة عشرة أشهر في إعادة الاستقرار عند حدود الشمال وإعادة 60 ألفا من سكان المنطقة إلى بيوتهم. وحتى في حال لم يؤد الهجوم في بيروت إلى حرب شاملة، فإنه لا توجد أي طريقة لإعادة الاستقرار إلى الحدود الشمالية".

وتابع أنه "يبدو الآن أيضا أن المسار البديل – التوصل لصفقة مخطوفين مع حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبعد ذلك يأتي مجهود أميركي سريع لتهدئة الشمال – قد وصل إلى طريق مسدود. والحكومة والجيش الإسرائيلي ليسا قريبين من حل الضائقة الإستراتيجية في الشمال".

واعتبر هرئيل أن "سكان الشمال فقدوا صبرهم منذ فترة طويلة. والقليل منهم عادوا إلى بيوتهم، وحياتهم ليست آمنة وليس لدى أحد علم حول كيف ومتى سيعود الهدوء إلى الحدود. وفي ظروف كهذه، خطر التدهور إلى حرب شاملة أصبح حقيقيا، أيضا على خلفية الاغتيال الآخر (لهنية) في طهران".