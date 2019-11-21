  2. إسرائيليات
  3. وثائق

استطلاع: تعادل الليكود و"كاحول لافان" ومعسكر اليمين يتصدر

تاريخ النشر: 21/11/2019 - 21:09

استطلاع: تعادل الليكود و"كاحول لافان" ومعسكر اليمين يتصدر
عرب ٤٨

أظهر استطلاع للرأي العام نشرته القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، حصول "كاحول لافان" والليكود على 33 مقعدًا لكل منهما، لو جرت الانتخابات اليوم، فيما تحافظ القائمة المشتركة على عدد مقاعدها، 13 مقعدًا.

وحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، فيما حصل في الانتخابات الأخيرة على 8 مقاعد. وحصلت "شاس" على 8 مقاعد وكتلة "إلى اليمين" بزعامة أييليت شاكيد على 7 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

أما تحالف حزب العمل مع حزب "غيشر" فحصل على 6 ومقاعد، وحصل "المعسكر الديمقراطي" (تحالف ميرتس وإيهود براك) على 5 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع نتائج قريبة تكاد تكون مطابقة لنتائج الانتخابات الأخيرة، إذ حصل معسكر اليمين دون احتساب الأحزاب الحريدية على 40 مقعدًا، ومع الأحزاب الحريدية يصل هذا المعسكر إلى 55 مقعدًا. أما معسكر ما يسمى "الوسط – يسار" بقيادة "كاحول لافان"، فحصل على 43 مقعدًا من دون احتساب مقاعد حزب ليبرمان (9 مقاعد) والقائمة المشتركة (13 مقعدًا).

وردًا على سؤال من يتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال 49 في المئة إن بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية، و25 في المئة قالوا إن غانتس يتحمل المسؤولية، فيما قال 42 في المئة إن ليبرمان يتحمل مسؤولية ذلك.

وقال 46 في المئة من المستطلعين إن على نتنياهو الاستقالة إذا قدمت لوائح اتهام ضد نتنياهو، من بينهم 30 في المئة يعرفون أنفسهم كيمينين و71 في المئة كوسط – يسار.

وقال 17 في المئة إن على نتنياهو إعلان تعذره من إشغال منصبه، فيما رأى 30 في المئة إن بمقدور نتنياهو الاستمرار في منصبه حتى صدور حكم ضده.

وأعرب 60 في المئة من المستطلعين إنهم سيشاركون في الانتخابات لو جرت اليوم.

وشمل الاستطلاع عينية تمثيلية مكونة من 505 أشخاص، وأجراه معهد "ميدغام" للاستطلاعات عبر الهاتف والإنترنت، ونسبة الخطأ تصل إلى 4.4 في المئة.


#انتخابات الكنيست
#الليكود
#كاحول لافان
#القائمة المشتركة
#نتنياهو
#غانتس
#ليبرمان

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ما مصير نتنياهو؟
ما مصير نتنياهو؟

2019-11-21

اتهام نتنياهو بتلقي رشى وخيانة الأمانة والخداع
اتهام نتنياهو بتلقي رشى وخيانة الأمانة والخداع

2019-11-21

ساعر يتحدى نتنياهو: "قادر على تشكيل حكومة"
ساعر يتحدى نتنياهو: "قادر على تشكيل حكومة"

2019-11-21

الأكثر قراءة

11 قتيلا في غارات إسرائيلية ضد

11 قتيلا في غارات إسرائيلية ضد "أهداف إيرانية" في سورية

2019-11-20
نتنياهو يدعو غانتس وليبرمان لحكومة وحدة.. لضم الأغوار

نتنياهو يدعو غانتس وليبرمان لحكومة وحدة.. لضم الأغوار

2019-11-20
تقديرات إسرائيلية: إيران سترد حتى نهاية الأسبوع

تقديرات إسرائيلية: إيران سترد حتى نهاية الأسبوع

2019-11-20
إصابتان حرجة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار بالبعنة

إصابتان حرجة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار بالبعنة

2019-11-20
ليبرمان لم يترك خيارا: إسرائيل ذاهبة لانتخابات ثالثة

ليبرمان لم يترك خيارا: إسرائيل ذاهبة لانتخابات ثالثة

2019-11-20