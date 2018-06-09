تجدد الحراق بـ"غلاف غزة" بفعل الطائرات الورقية

تجددت بعد ظهر اليوم السبت، الحرائق قرب التجمعات السكنية الإسرائيلية في "غلاف غزة" بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي أطلقت من القطاع، حيث أتت ألسنة النيران على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحراش، فيما عملت طواقم الإطفاء لساعات على إخماد النيران.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تلقت طواقم الإطفاء والجبهة الداخلية في الجنوب، إخطارات عن اندلاع ستة حرائق في الأراضي الزراعية والأحراش المتاخمة لقطاع غزة، من بينها حرائق قرب كيبوتسات "كيسوفيم" و"بئيري"، وذلك بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت من القطاع.

وأفادت أن النيران اشتعلت عصر السبت، قرب محطة وقود في نير عام وتحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحريق بفعل الطائرات الورقية الحارقة.

وسبق أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إجمالي مساحات الأحراش الطبيعية والدونمات الزراعية، التي أتت عليها النيران بفعل الطائرات الورقية الحارقة، في البلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة"، بلغ 28 ألف دونم، فيما زعم أن الخسائر المالية تقدر بعشرات ملايين الشواقل.

وعلى خلفية الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية، هدد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال جلسة لكتلة "يسرائيل بيتينو"، بـ "تصفية الحساب" مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال ليبرمان إن "إسرائيل ليست على استعداد لتقبل استمرار إطلاق الطائرات الورقية (الحارقة) والمظاهرات قرب السياج الحدودي، ومحاولات اقتحام السياج، والتسبب بأضرار لأعمال ومناطق تقع تحت سيادتها".

التهويل من الطائرات الورقية والحرائق التي تتسبب بها وما ينجم عن خسائر أتى بعد أن أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليماته لرئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، للبدء بوضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات التي تقدمها الحكومة لمالكي الحقول الزراعية المتضررة من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.