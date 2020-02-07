لقاء البرهان ونتنياهو: سياق تاريخي أبعد من "رفع العقوبات"

أثار اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا، يوم الأحد الماضي، استياء الكثيرين، في حين أشار محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، يوسي ميلمان، إلى أن العلاقات السريّة تعود إلى ما قبل استقلال السودان.

ويتبيّن من السّرد التاريخي الذي قدّمه ميلمان، أن العلاقات كانت في بداياتها منفعيّة بين إسرائيل وبين حزب الأمة برئاسة صديق المهدي، قبل أن تتحول لاحقًا إلى علاقة بين مؤسسات رسميّة في زمن الرئيس جعفر النميري، واستمرت بوتائر متفاوتة في عهد الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير.

أصل العلاقات

أشار ميلمان إلى أن الفصل الافتتاحي لتاريخ العلاقة بين البلدين تم في النصف الأول من الخمسينيات عندما بدأ حزب الأمة السوداني- وهو أكبر الأحزاب السياسيّة في البلاد- علاقته مع إسرائيل لتساعده على مواجهة ضغط الأحزاب الاتحادية "التي تنادي بالاتحاد مع مصر" والزعيم المصري آنذاك جمال الناصر، حيث كان حزب الأمة يعمل على استقلال تام للسودان من الحكم الثنائي الإنجليزي المصري.

الصديق المهدي

ولفت إلى اللقاء السري في لندن عام 1956 والذي تم تناوله في وسائل إعلامية عديدة مؤخرًا بين الراحل صديق المهدي، والد رئيس الحزب الحالي الصادق المهدي وعدد من أعضاء السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية.

ونشر الكاتب وثيقة باللغة العبرية عبارة عن رسالة من السفارة الإسرائيلية في لندن إلى خارجية بلادها عن التواصل بينها وبين حزب الأمة السوداني، وعن خطة إسرائيلية لدعوة ممثلين للحزب لزيارة إسرائيل وتقديم الدعم المالي له.

وقال يوسي ميلمان إن "شهر العسل في العلاقات بين البلدين انقطع مع انقلاب الجنرال إبراهيم عبود في 1958، ليصبح السودان وبسبب نفوذ الناصرية آنذاك من أعداء إسرائيل إلى الحد الذي أعلن الحرب ضدها وشارك بقوات في حرب الأيام الستة حزيران/ يونيو 1976، وخلال العقد الذي تلا تلك الحرب لم تكن هناك أي علاقات ولا اتصالات، سواء كانت سرية أو علنية".

الوثيقة من سفارة إسرائيل في لندن عن مساعيها لدعم حزب الأمة السوداني عام 1956

وفي تلك الأثناء يقول ميلمان، إن إسرائيل عملت بالمثل الذي يقول "عدو عدوي صديقي"، وانهمكت في دعم التمرد الذي كان يقوده الجنرال جوزيف لاقو جنوبي السودان عسكريا وماليا في الستينيات وحتى 1972.

وخلال الفترة من 1977 إلى 1980 نفذت إسرائيل بتعاون من الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري ورئيس جهاز أمنه عمر محمد الطيب ترحيل اليهود الأثيوبيين "الفلاشا" الذي دفعت فيه إحدى المنظمات اليهودية بأميركا 30 مليون دولار إلى النميري لتسهيل العملية.

السودان ممر ومخزن للأسلحة

جعفر النميري

ويضيف الكاتب أنه في عام 1981 التقى وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، سرًا بالرئيس جعفر النميري في كينيا بمساعدة كل من رجل الأعمال الإسرائيلي ياكوف نمرودي ورجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي، ومسؤول الموساد ديفد قمحي، واتفق الطرفان على تحويل السودان إلى مخزن للأسلحة التي ستستخدم للإطاحة بنظام الخميني في إيران وتنصيب ابن الشاه حاكمًا جديدًا لإيران، ولدعم المتمردين في تشاد لتنصيب حكومة صديقة لإسرائيل التي تتطلع إلى السيطرة على اليورانيوم المتوفر هناك.

عدنان خاشقجي

ووفقًا للكاتب، فإنه خلال فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير -خاصة من 1990 إلى 1996- احتضن السودان تنظيم القاعدة، وأنشأ علاقات قوية مع إيران، وجعل أراضيه ممرًا للأسلحة التي يهربها فيلق القدس الإيراني إلى قطاع غزة.

ومنذ عام 2009 وحتى الإطاحة بنظام البشير نفذ سلاح الجو الإسرائيلي العديد من الغارات في الأراضي السودانية ضد مخازن للأسلحة وقوارب وشاحنات تحمل سلاحًا إيرانيًا.

البشير والاستنجاد بإسرائيل

وبعد إعلان محكمة الجنايات الدولية البشير وبعض قادة نظامه مطلوبين لديها اضمحلت علاقة البشير بإيران، حيث بدأ يتقرب للسعودية ويغازل إسرائيل راجيًا التأثير على الإدارة الأميركية عبر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، لتخليصه من محكمة الجنايات الدولية وإعادته إلى المجتمع الدولي مقابل إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وفي أواخر أيام البشير في الحكم أرسل رئيس جهاز أمنه اللواء صلاح قوش ليلتقي برئيس الموساد يوسي كوهين، لكن الثورة التي اندلعت في السودان قطعت ذلك التواصل.

الإصرار الإسرائيلي

ويقول ميلمان إنه "مع رحيل البشير يمكن أن تكون الظروف مهيأة لإحياء العلاقات بين البلدين، وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومختلف دول الخليج جددت حكومة نتنياهو وبهدوء ولكن بشغف جهودها لتحويل السودان إلى دولة عربية سنية إقليمية صديقة لإسرائيل"، وقدمت في البداية طلبا فوريا صغيرا وعاديا هو السماح للطائرات الإسرائيلية بالطيران فوق الأجواء السودانية.

وختم الكاتب مقاله بأن إحياء علاقات بين البلدين لن يكون سهلًا مع وجود معارضة سياسية تقف في وجه البرهان وتتهمه بالتعاون مع العدو، مضيفا أن الاهتمام السياسي الفوري لنتنياهو هو السيطرة على العناوين لتحسين فرص إعادة انتخابه رغم أن موشي يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المعارض لنتنياهو يقول إن اللقاء بين نتنياهو والبرهان كان يجب أن يتم التكتم عليه من أجل مصالح إسرائيل، وعدم اللهاث من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية ضيقة وقصيرة الأجل.