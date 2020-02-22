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حلقة أخرى من مسلسل التطبيع: فريق إسرائيلي يشارك بـ"طواف الإمارات"

تاريخ النشر: 22/02/2020 - 23:40

حلقة أخرى من مسلسل التطبيع: فريق إسرائيلي يشارك بـ"طواف الإمارات"
عرب ٤٨

يشارك فريق إسرائيلي لركوب الدراجات الهوائية في مسابقة إماراتيّة تحت اسم "طواف الإمارات 2020"، بحسب ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء السبت.

ويبدأ السباق يوم غد الأحد ويستمر حتى السبت المقبل بكافة الإمارات السبع.

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، إلّا أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في "إكسبو دبي 2020" بشكل رسمي، وذكر موقع "اكسيوس" الأميركي، في 4 شباط/ فبراير الجاري، أنّ إسرائيل والإمارات بحثتا في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، اتفاقية "عدم اعتداء" بينهما، في خطوة تمهد لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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