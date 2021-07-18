تعليمات بإنفاذ صارم لقيود كورونا.. ملاحقة جنائية لمنتهكي الحجر

تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشديد إجراءات إنفاذ التعليمات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك أوامر الحجر، وذلك عبر تشديد قبضة الشرطة ومنحها الحق بملاحقة منتهكي الحجر الصحي جنائيا، بالإضافة إلى استخدام تطبيق إلكتروني ووسائل تكنولوجية تتيح للشرطة تلقي رسائل نصية للتبليغ عن انتهاكات للحجر.

وجاءت هذه القرارات خلال المداولات التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم، الأحد، بمشاركة وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار-ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شفتاي، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ومختصين من وزارة الصحة.

وعقب المداولات في المجلس الوزراي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، اسعترض المسؤولون في وزارة الأمن الداخلي، خطة شاملة لإجراءات فرض أنظمة كورونا، والتي تجمع بين الإجراءات التكنولوجية والإنفاذ الميداني الصارم للتعليمات من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية ومفتشي البلديات والسلطات المحلية.

تعليمات بينيت:

تقديم لوائح اتهام وملاحقة جنائية ضد مرضى كورونا منتهكي قرارات الحجر الصحي.

توسيع إجراءات الإنفاذ وفرض القيود على المناسبات والاحتفالات، مع التركيز على حفلات الزفاف.

تسوية الأمور القانونية المتعلقة باستخدام وسائل تكنولوجية لإنفاذ القيود.

تحسين إجراءات الإنفاذ مع التركيز على تقليص الفترة الزمنية بين الغرامات الصادرة وموعد تطبيقها.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن بينيت طالب وزارة الأمن الداخلي والمستشار القضائي للحكومة، بتسوية الأمور القانونية العالقة بما يسمح لعناصر الشرطة تلقي رسائل نصية من هواتف الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي، للتبليغ عن انتهاكات محتملة.

وفي ختام الاجتماعات، قال بينيت إن "هدفنا هو فرض تعليمات معقولة، إلى جانب تطبيق صارم وفعّال ضد المخالفين. كل من يخالف التعليمات يعرض صحته وصحة بقية المواطنين للخطر. لن نسمح بذلك". وأضاف بينيت أن "طفرة الدلتا آخذة في الانتشار. إن تنفيذ التعليمات في الميدان هو عنصر حاسم في إدارة الوباء من أجل هزيمة الطفرة".

وعلى صلة، أظهرت المعطيات الرسمية تشخيص 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينها 1118 إصابة يوم الجمعة، بينما في يوم السبت شخصت 430 إصابة، في وقت تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع، وكذلك الفحوصات الموجبة التي توقفت عند 1.47%، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، ارتفعت الحالات النشطة إلى 6622 إصابة غالبيتها بالطفرة الهندية بتسجيل 430 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، 851142 إصابة.

ومع تفشي الطفرة الهندية، جددت وزارة الصحة فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 29475 عينة مخبرية لتشخيصالإصابة بكورونا، أظهرت النتائج أن 1.47% منها موجبة.

وضمن المحاولات للحد من تفشي الفيروس، لا تستبعد وزارة الصحة اعتماد الشارة الخضراء عند الدخول للإمكان المغلقة والقاعات والتجمعات التجارية، فيما صرح وزير الصحة، هوروفيتس، أن هناك احتمالا بالتوجه لإغلاق جديد، ولكن الحكومة لا تناقش بهذه المرحلة هذا الخيار، وتتجه لاعتماد إجراءات وقائية للحد من تفشي الفيروس.