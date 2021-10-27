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الإمارات والمغرب تشاركان في مسابقة "ملكة جمال الكون" في إسرائيل

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 19:26

الإمارات والمغرب تشاركان في مسابقة "ملكة جمال الكون" في إسرائيل
جزء من الإعلان عن المسابقة بالمغرب
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تشارك الإمارات والمغرب في مسابقة "ملكة جمال الكون" التي ستقام في إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما كشفت تصريحات أدلت بها رئيسة منظمة ملكة جمال الكون باولا شتوتغارت لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وستكون مشاركة الإمارات في المسابقة هذا العام، هي الأولى في تاريخها، بينما يعود المغرب للمشاركة في المسابقة بعد غياب استمرّ نحو 40 عاما.

وذكرت شتوتغارت أن "إسرائيل ستكون هي موضوع العرض، والمتسابقات سيقُمن بجولة إلى مواقع" مثل البحر الميت والقدس المحتلة، "على أمل دمج مقاطع من زيارتهن في البث".

وأوضحت شتوتغارت أن القائمة النهائية للمتسابقات ستصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتزيد تصريحات شتوتغارت من علامات الاستفهام التي طُرحت حول تنظيم هذه الدورة من المسابقة، إذ علت أصوات تتهم المنظمة التي تشرف على هذ الحدث بالسعي إلى تحسين وتلميع صورة إسرائيل.

في السياق، أعلن الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون في المغرب عن مشاركته في النسخة السبعين المقامة هذا العام في إسرائيل، وقال في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "بعد أربعة عقود عاد المغرب (للمشاركة في المسابقة)، سيتم اختيار شابة مغربية لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، وقد تكونين أنت ملكة جمال الكون التالية".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في أيلول/ سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي استضاف مراسم التطبيع مع إسرائيل في واشنطن. كما أصبح المغرب في العام ذاته رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل؛ بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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#المغرب
#الإمارات
#التطبيع
#إسرائيل

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