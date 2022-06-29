استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

أظهر استطلاع نُشر مساء اليوم، الأربعاء، أن اعتزال نفتالي بينيت للحياة السياسية، قد يؤدي إلى إعادة تنصيب بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية المقبلة، إذ يفوز معسكر الأخير بـ63 مقعدا في الكنيست من أصل 120.

ويصوت أعضاء الكنيست حتى موعد أقصاه صباح يوم غد، الخميس، على مشروع قانون لحل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من أربع سنوات، من المتوقع أن تُجرى في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيسعى خلالها نتنياهو للعودة إلى الحكم.

وبحسب استطلاع للقناة 12، فإن حزب "يمينا" سيحصل على 5 مقاعد إذا ما خاض الانتخابات المقبلة تحت قيادة أييليت شاكيد، علما بأن الأخيرة كانت قد أكدت أنها لا تعارض المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو.

وجاءت نتائج استطلاع القناة 12 على النحو الآتي: "الليكود" - 34؛ "يش عتيد" - 20؛ "كاحول لافان" - 9؛ "الصهيونية الدينية" - 9؛ "شاس" - 8؛ "يهدوت هتوراه" - 7؛ القائمة المشتركة - 6؛ "العمل" - 5؛ "يسرائيل بيتينو" - 5؛ "يمينا" - 5؛ "تيكفا حداشا" - 4؛ "ميرتس" - 4؛ القائمة الموحدة - 4.

وبعد توزيع عدد المقاعد على المعسكرين السياسيين في إسرائيل، يحصل معسكر نتنياهو على 63 مقعدا، في حين تحصل أحزاب الائتلاف الحالي باستثناء حزب "يمينا" على 51 مقعدا، فيما تحتفظ القائمة المشتركة بمقاعدها الستة.

كما فحص الاستطلاع إمكانية خوض حزبي "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، وحزب "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، الانتخابات المقبلة، في قائمة مشتركة. وفي هذه الحالة تحصل هذه القائمة على 15 عضو كنيست، ما يعني أنها ستفوز بمقعدين أكثر من تلك التي يحصل عليها الحزبان إذا خاضا الانتخابات بقائمتين منفصلتين.