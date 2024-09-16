صافرات إنذار بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات مفخخة

يشن الجيش الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني، في حين يهاجم حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

دوت صافرت الإنذار في مستوطنة المطلة في الجليل الغربي، الإثنين، وذلك خشية تسلل طائرات مسيرة متفجرة أطلقت من الأراضي اللبنانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشن الجيش الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني، في حين هاجم حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.