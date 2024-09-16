إسرائيليات
16/09/2024 - 07:24

صافرات إنذار بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات مفخخة

يشن الجيش الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني، في حين يهاجم حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

صافرات إنذار بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات مفخخة

(Getty Images)

دوت صافرت الإنذار في مستوطنة المطلة في الجليل الغربي، الإثنين، وذلك خشية تسلل طائرات مسيرة متفجرة أطلقت من الأراضي اللبنانية.

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وشن الجيش الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني، في حين هاجم حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

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