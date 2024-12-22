الاحتلال يتهم مقدسيَين بنقل معلومات لحزب الله خلال الحرب

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس ضد شابين (33 و35 عامًا) من المدينة المحتلة، بتهمة "التواصل مع ناشطة في حزب الله ونقل معلومات خلال الحرب الأخيرة". كما وجهت سلطات الاحتلال تهمة محاولة حمل سلاح دون ترخيص إلى أحدهما.

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والمقدسيان اللذان يلاحقهما الاحتلال قضائيا هما عبد السلام وثائر عسيلي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن النيابة العامة الإسرائيلية التي ادعت أنهما تواصلا مع امرأة تدعى "دانيا" عبر مجموعة واتساب، واستمرا في التواصل معها رغم علمهما بأنها ناشطة في حزب الله.

وفقًا للائحة الاتهام، فإن عبد السلام أرسل بناءً على طلب المدعوة "دانيا" صورًا من منطقة قيسارية، بينما قام ثائر بتزويدها بتقارير إخبارية عن إسرائيل والوضع الأمني. وطُلب منهما التواصل مع "مسؤول استخبارات كبير" في حزب الله يُدعى "الحاج".

وزعمت النيابة الإسرائيلية أن "أحد المتهمين اشترى شريحة هاتف جديدة لهذا الغرض، لكنه رفض طلبًا لتصوير منطقة قرب المطلة. وتزعم لائحة الاتهام أن عبد السلام التقط صورًا لنفسه وهو يحمل سلاحًا خلال زيارة لجنين، تبين أنه يعود لشخص محلي يُدعى "أبو حرب".

ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية للمتهمين تهم "الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات للعدو"، قدم وجهت لعبد السلام تهمة "حمل سلاح دون ترخيص"، وطالبت النيابة المحكمة بإبقائهما قيد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية.