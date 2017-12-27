الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف

هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل سلة عملات، اليوم الأربعاء، مع زيادة مراهنة المتعاملين على أن المزيد من البنوك المركزية الكبرى ستبدأ في تقليص الحوافز النقدية في عام 2018 بسبب تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

وبحسب تقرير لرويترز، انخفض مؤشر الدولار تسعة بالمئة هذا العام ليصبح على مسار أكبر هبوط سنوي منذ عام 2003 الذي هوى خلاله 14.7 بالمئة.

وعلى العكس، سيكون هذا العام هو الأفضل منذ سنة 2003 لليورو مقابل العملة الأميركية، حيث بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 1.1904 دولار، اليوم الأربعاء، وفق ما تظهره بيانات رويترز.

كما وتراجع الدولار مقابل الين للسنة الثانية على التوالي ولم يسجل تغيرا يذكر خلال تعاملات، الأربعاء، عند 113.26 ين.

وانخفض مؤشر الدولار تسعة بالمئة هذا العام ليصبح على مسار أكبر هبوط سنوي منذ عام 2003 الذي هوى خلاله 14.7 بالمئة.

بيتكوين صعوبة في التعافي

إلى ذلك، انخفضت عملة بيتكوين 4.31 بالمئة إلى 15 ألفا و55.13 دولار في بورصة بيتستامب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا ووجدت صعوبة في التعافي أكثر بعد الهبوط الذي منيت به الأسبوع الماضي. وجرى تداول أكبر العملات الرقمية وأشهرها لفترة وجيزة دون 15 ألف دولار.