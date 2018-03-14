"جوجل" تضرب العملات الرقمية

في خطوة اعتبرها البعض استمرارًا "لملاحقة" العملات الرقمية، قامت شركة "جوجل" الأميركية، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن نيّتها في بدأ منع الإعلانات الخاصة بجميع العملات الرقمية مع بداية شهر حزيران/ يونيو القادم.

وهبطت العملات الافتراضية في تداولات اليوم، ونزلت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة، دون 9 آلاف دولار، مع استمرار تشديد الحصار على تداولاتها، وتحديدًا بنسبة 4.04 بالمائة إلى 8711.7 دولارا بقيمة سوقية عند 149.06 مليار دولار في تمام الساعة 14:40.

وهبطت عملة "إيثيريوم" بنحو 4.26 بالمائة إلى 656.59 دولارا بقيمة سوقية 65.09 مليار دولار، فيما نزلت عملة "ريبل" 4.81 بالمائة إلى 0.73 دولارا بقيمة سوقية 29.37 مليار دولار.

وأعلن سكوت سبنسر، رئيس شركة "جوجل" الأمريكية، إن مؤسسته تحدّث الخدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات، لحظر أي إعلان ذو علاقة بالعملات الإلكترونية، لمنع عمليات النصب التي تطور كلما ازداد تطور الإعلانات على الإنترنت.

وسيتضمن المنع، العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية والحافظات.

وتواجه العملات الإلكترونية تضييقيات عديدة، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو من حرب التصريحات على أدائها والتحذيرات بشأنها، وكان آخرها اتخاذ موقع "فيسبوك" الموقف ذاته من العملات الرقمية، ومنع الإعلان عنها بالموقع في كانون الثاني/ يناير الماضي.