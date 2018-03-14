  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

"جوجل" تضرب العملات الرقمية

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 17:53

"جوجل" تضرب العملات الرقمية
(pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : خالد السيد

في خطوة اعتبرها البعض استمرارًا "لملاحقة" العملات الرقمية، قامت شركة "جوجل" الأميركية، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن نيّتها في بدأ منع الإعلانات الخاصة بجميع العملات الرقمية مع بداية شهر حزيران/ يونيو القادم.

وهبطت العملات الافتراضية في تداولات اليوم، ونزلت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة، دون 9 آلاف دولار، مع استمرار تشديد الحصار على تداولاتها، وتحديدًا بنسبة 4.04 بالمائة إلى 8711.7 دولارا بقيمة سوقية عند 149.06 مليار دولار في تمام الساعة 14:40.

بيل غيتس: استخدام البيتكوين يؤدي إلى الموت
هاجم مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، تكنولوجيا العملات الإلكترونية المنتشرة حديثًا، وصرّح أنّها " أدّت إلى موت مستخدميها بشكل مباشر".
 

وهبطت عملة "إيثيريوم" بنحو 4.26 بالمائة إلى 656.59 دولارا بقيمة سوقية 65.09 مليار دولار، فيما نزلت عملة "ريبل" 4.81 بالمائة إلى 0.73 دولارا بقيمة سوقية 29.37 مليار دولار.

وأعلن سكوت سبنسر، رئيس شركة "جوجل" الأمريكية، إن مؤسسته تحدّث الخدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات، لحظر أي إعلان ذو علاقة بالعملات الإلكترونية، لمنع عمليات النصب التي تطور كلما ازداد تطور الإعلانات على الإنترنت.

وسيتضمن المنع، العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية والحافظات.

وتواجه العملات الإلكترونية تضييقيات عديدة، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو من حرب التصريحات على أدائها والتحذيرات بشأنها، وكان آخرها اتخاذ موقع "فيسبوك" الموقف ذاته من العملات الرقمية، ومنع الإعلان عنها بالموقع في كانون الثاني/ يناير الماضي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العملات الرقمية
#بيتكوين
#العملات الافتراضية
#جوجل

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"بيتكوين" تصعد 10% فوق 9500 دولار
"بيتكوين" تصعد 10% فوق 9500 دولار

2018-03-12

السعودية: ارتفاع أسعار النفط أضرّ أسعار الجملة
السعودية: ارتفاع أسعار النفط أضرّ أسعار الجملة

2018-02-26

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار
تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار

2018-02-22

الأكثر قراءة

غزة: انفجار استهدف موكب الحمد الله وفرج

غزة: انفجار استهدف موكب الحمد الله وفرج

2018-03-13
الكنيست يقر ويناقش سلسلة قوانين خلافية بعد انتهاء أزمة الائتلاف

الكنيست يقر ويناقش سلسلة قوانين خلافية بعد انتهاء أزمة الائتلاف

2018-03-13
عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

2018-03-13
ترامب يقيل تيلرسون ليخلفه مايك بومبيو رئيس CIA

ترامب يقيل تيلرسون ليخلفه مايك بومبيو رئيس CIA

2018-03-13
توقعات بحل الكنيست مساء اليوم

توقعات بحل الكنيست مساء اليوم

2018-03-13