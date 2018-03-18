مديرة صندوق النقد الدولي: الحرب التجارية غير مجدية

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، اليوم الأحد، إنه " ليس هناك فائزون بالحرب التجارية" في إشارة إلى أزمة رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الواردات من المعادن.

وحذرت لاغارد الولايات المتحدة من وضع العراقيل التجارية، مؤكدة أن "تأثيرات الابتكار والتجارة يجب أن تستغل لإصلاح الضرر، ولكن محاولة خفض التجارة أو وضع عراقيل إضافية لن تسفر عن أي فائزين".

وأضافت لاغارد أن الدول الفقيرة والشعوب الفقيرة في الدول الغنية استفادت من زيادة التجارة العالمية خلال العقد الماضي، إلا أنها أقرت بأن "بعض" المناطق والصناعات عانت جراء ذلك.

وتزور لاغارد بوينس ايريس، للمشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، غد الإثنين.

وأكدت أن الاقتصاد العالمي في وضع جيد، مع توقعات بالنمو بنسبة 3,9% هذا العام، وارتفاع مستويات ثقة المستثمرين.

إلا أنها تداركت أن "ذلك لا يعني أن ليس هناك غيوم في الأفق يجب أن ننتبه لها".

وأثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المفاجئ في وقت سابق من الشهر لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الفولاذ و10% على واردات الالمونيوم، المخاوف من حرب تجارية.

إلا أنه استثنى من تلك الرسوم كلا من المكسيك وكندا بانتظار إعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية.

ودفع قراره بالاتحاد الاوروبي إلى التهديد بفرض رسوم على السلع الأميركية، كما تسعى كوريا الجنوبية الى الحصول على استثناء من الرسوم، بينما حذرت الصين من أنها لن تقف صامتة إذا تمّ تهديد مصالحها.

وأشارت لاغارد إلى أن دور الصين كمستثمر في أميركا اللاتينية يتزايد، وقالت إنه من الطبيعي أن تسعى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم الى عقد الشراكات في المنطقة.

وخلصت لاغارد للقول إنّ "أي بلد مثل الولايات المتحدة او أوروبا ربما اعتقد في السابق أن المنطقة هي جزء من نطاقه، والآن يفاجأ بغير ذلك".