الهند تحظر تداول العملات الرقمية

قام البنك المركزي في الهند بمنع الشركات الهندية المالية التنظيمية التداول بالعملات الرقمية أو التواصل مع أي جهة ذات صلة فيها.

وصرّح البنك الاحتياطي الهندي، أمس الخميس، أنّه " بسبب الخطورة التي تتخللها (العملات الإلكترونية)، تم اتخاذ قرار بمنع الكيانات التنظيمية بالتعامل أو توفير خدمات لأي جهة تتعامل بالعملات الرقمية، ويسري مفعوله بشكل فوري".

وعزى البنك المركزي هذه الإجراءات إلى اعتقاده بأن العملات الإلكترونية أثارت حمائية المستهلك ونزاهة الأسواق، بالإضافة إلى فتحها المجال أمام عمليات غسل الأموال.

وتُعد هذه ضربة كبيرة للعملات الإلكترونية، فهذه خطوات أخرى تتخذها الهند لمنع استخدامها بعد عدم الاعتراف بها قانونيًا.

وقال البنك المركزي الهندي، إنه لا يجوز للكيانات التي يتم تنظيمها من قبل البنك التعامل مع أو تقديم خدمات لأي فرد أو كيان يتعامل بالعملات الافتراضية.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية كافة 255.7 مليار دولار، مع هبوط "بيتكوين" دون مستوى 7000 دولار.

وبعد وصول العملات لافتراضية وخاصة "بيتكوين" إلى سعر سوقي قياسي، عقب انتشارها الحاد العام الماضي، تشهد هذا العام تأثرات سلبية وهبوط حاد في أسعارها بعد التشديدات الحكومية العالمية عليها لتفقد 350 مليار دولار من قيمتها بالربع الأول من 2018.

وخلال تعاملات صباح الجمعة، واصلت "بيتكوين" هبوطها لتسجل مستوى 6785 دولارا، كما تراجعت قيمتها السوقية إلى مستوى 115 مليار دولار.

كما تراجعت عملة "إيثريوم" إلى مستوى 378 دولارا بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 37.3 مليار دولار. وخسرت عملة "ريبل" لتسجل مستوى 0.48 دولارا بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 19 مليار دولار.

كما تراجعت عملة "بيتكوين كاش" لتسجل مستوى 639 دولارا بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.9 مليار دولار. وهوت عملة "ليتكوين" لتسجل مستوى 116 دولارا بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 6.5 مليار دولار.