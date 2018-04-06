  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الهند تحظر تداول العملات الرقمية

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 16:43

الهند تحظر تداول العملات الرقمية
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : خالد السيد

قام البنك المركزي في الهند بمنع الشركات الهندية المالية التنظيمية التداول بالعملات الرقمية أو التواصل مع أي جهة ذات صلة فيها.

وصرّح البنك الاحتياطي الهندي، أمس الخميس، أنّه " بسبب الخطورة التي تتخللها (العملات الإلكترونية)، تم اتخاذ قرار بمنع الكيانات التنظيمية بالتعامل أو توفير خدمات لأي جهة تتعامل بالعملات الرقمية، ويسري مفعوله بشكل فوري".

وعزى البنك المركزي هذه الإجراءات إلى اعتقاده بأن العملات الإلكترونية أثارت حمائية المستهلك ونزاهة الأسواق، بالإضافة إلى فتحها المجال أمام عمليات غسل الأموال.

وتُعد هذه ضربة كبيرة للعملات الإلكترونية، فهذه خطوات أخرى تتخذها الهند لمنع استخدامها بعد عدم الاعتراف بها قانونيًا.

وقال البنك المركزي الهندي، إنه لا يجوز للكيانات التي يتم تنظيمها من قبل البنك التعامل مع أو تقديم خدمات لأي فرد أو كيان يتعامل بالعملات الافتراضية.

بيتكوين تهبط لأدنى مستوى خلال 7 أسابيع
هبطت عملة "بيتكوين" الافتراضية بشكل حاد في تعاملات اليوم الجمعة دون 7 آلاف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، وسط خسائر كبيرة طالت أداء جميع العملات الافتراضية.
 

وسجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية كافة 255.7 مليار دولار، مع هبوط "بيتكوين" دون مستوى 7000 دولار.

وبعد وصول العملات لافتراضية وخاصة "بيتكوين" إلى سعر سوقي قياسي، عقب انتشارها الحاد العام الماضي، تشهد هذا العام تأثرات سلبية وهبوط حاد في أسعارها بعد التشديدات الحكومية العالمية عليها لتفقد 350 مليار دولار من قيمتها بالربع الأول من 2018.

وخلال تعاملات صباح الجمعة، واصلت "بيتكوين" هبوطها لتسجل مستوى 6785 دولارا، كما تراجعت قيمتها السوقية إلى مستوى 115 مليار دولار.

كما تراجعت عملة "إيثريوم" إلى مستوى 378 دولارا بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 37.3 مليار دولار. وخسرت عملة "ريبل" لتسجل مستوى 0.48 دولارا بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 19 مليار دولار.

كما تراجعت عملة "بيتكوين كاش" لتسجل مستوى 639 دولارا بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.9 مليار دولار. وهوت عملة "ليتكوين" لتسجل مستوى 116 دولارا بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 6.5 مليار دولار.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#بيتكوين
#العملات الرقمية
#الهند
#العملات الإلكترونية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مديرة صندوق النقد الدولي: الحرب التجارية غير مجدية
مديرة صندوق النقد الدولي: الحرب التجارية غير مجدية

2018-03-18

نسبة الفقر في إسرائيل هي الأعلى بين دول الـ OECD
نسبة الفقر في إسرائيل هي الأعلى بين دول الـ OECD

2018-03-15

"جوجل" تضرب العملات الرقمية
"جوجل" تضرب العملات الرقمية

2018-03-14

الأكثر قراءة

ليبرمان يهدد غزة بمجزرة جديدة وبقمع

ليبرمان يهدد غزة بمجزرة جديدة وبقمع "جمعة الكاوتشوك"

2018-04-05
رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة تهديد إسرائيلية لحماس

رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة تهديد إسرائيلية لحماس

2018-04-05
صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

2018-04-05
4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية

4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية

2018-04-05
غزة: شهيدان أحدهما بقصف للاحتلال والآخر متأثرًا بجراحه

غزة: شهيدان أحدهما بقصف للاحتلال والآخر متأثرًا بجراحه

2018-04-05