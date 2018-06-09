ترامب يتهم بعض الدول بـ"السرقة من الحصالة"

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت، في مؤتمر لمجموعة السبع في كندا، "بعض الدول" التي لم يذكرها بشكل مفصّل، واتهمها بـ"استغلال" بلاده التي تحوّلت لـ"حصالة" يسرق منها الجميع.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي، بعد ختام قمة مجموعة السبع الكبرى في مقاطعة كيبيك الكندية، نقلته قناة "الحرة" الأميركية .

وقال ترامب: "تم استغلال الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة لعقود وهذا أمر لا يمكن أن يستمر مجددا".

وأضاف: "التعريفات الجمركية ستنخفض، نحن مثل الحصالة التي يسرقها الجميع، وهذا كل شيء".

وشدد الرئيس الأميركي على أنّ "الحواجز والتعريفات الجمركية تضر بمزارعي الولايات المتحدة".

وحول علاقة الولايات المتحدة بدول مجموعة السبع الكبرى، قال ترامب: "لدينا علاقة ممتازة مع ألمانيا وفرنسا وشركائنا الأوروبيين، ولا ألومهم على عجزنا التجاري بل ألوم المسؤولين الأميركيين".

كما أشار إلى التزام دول مجموعة السبع بـ"وضع حد لطموحات إيران"، وفق المصدر ذاته.