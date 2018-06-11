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اختراق آخر لمنصة عملات رقمية وهبوط بأسعار "بيتكوين"

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 19:37

اختراق آخر لمنصة عملات رقمية وهبوط بأسعار "بيتكوين"
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

قالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن العملة الرقمية "بيتكوين" سجلت سقوط حاد في أسعارها، بالإضافة لعملات إلكترونية إضافية، بعد أن تم اختراق منصة العملات الرقمية الخاصة بكوريا الجنوبية في نهاية الأسبوع الماضي.

وصرحت المنصة الكورية الجنوبية عبر تغريدة على موقع "تويتر"، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى هبوط سعر "بيتكوين" بنسبة 10%، اليوم الأحد.

وسجلت "بيتكوين" خسارة بنحو 500 دولار من قيمتها خلال ساعة واحدة فقط، لينخفض سعرها لـ 6627 دولار.

وأثارت قرصنة منصة العملات الرقمية الكورية الجنوبية، مخاوف من انعدام سوق العملات الرقمية العالمي للأمان الأمر الذي دفع بأسعار العملات للانخفاض بشكل حاد، وخصوصًا "بيتكوين".

الهند تحظر تداول العملات الرقمية
قام البنك المركزي في الهند بمنع الشركات الهندية المالية التنظيمية التداول بالعملات الرقمية أو التواصل مع أي جهة ذات صلة فيها.
 

وأقرت المنصة الكورية الجنوبية بخسارة نحو 30% من العملات الرقمية التي تُتاجر بها، جرّاء قرصنة موقعها، دون أن تحدد قيمة ما سُرق بشكل دقيق، لكن وكالة الأنباء "يونهاب" المحلية، قدرت خسارة المنصة بنحو 33 مليون دولار بالعملات الرقمية.

وقالت المنصة إن "70% من مجمل العملات والاحتياطات الرقمية تم نقلها لمحفظات باردة بشكل آمن"، مما يعني أنها فُصلت عن الإنترنت.

وأضافت أنها تبحث عما تبقى من العملات والاحتياطات الرقمية الـ30% المسروقات بالاختراق الأخير، بالتعاون مع وكالة التحقيق "كوريا للإنترنت والأمن" و "كي آي إس إيه".

وكانت منصات تبادل العملات الرقمية، قد تعرضت في الآونة الأخيرة لموجة من الاختراقات والقرصنة، وكان آخرها اختراقمنصة التبادل اليابانية "كوين -تشيك" في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وسرقة  ما يزد عن 500 مليون دولار من العملات الرقمية.

 


#بيتكوين
#عملات رقمية
#العملات الإلكترونية
#منصة تبادل

من عرب 48

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