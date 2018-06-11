نفي لطرح أوراق نقدية جديدة من فئة 500 و1000 شيكل

انتشرت في اليومين الأخيرين في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي أن البنك المركزي في إسرائيل قام بإصدار عملة نقدية ورقية جديدة من فئة 500 و1000 شيكل وأن تداولها سيطرح في الأسواق المالية والبنوك المختلفة في الأيام المقبلة.

وبعد الفحص تبين أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا يوجد أي عملات جديدة، والصور المنتشرة هي لورقتين نقديتين كانتا في سنوات الثمانينيات من فئة 500 شيكل قديمة أو 5 آلاف ليرة، تعادل قيمتها 0.5 شيكل جديد، وورقة نقدية من فئة 1000 شيكل قديمة أو عشرة آلاف ليرة، تعادل قيمتها شيكلا جديدا.

وعليه، يجب توخي الحذر، حيث أن البنك المركزي لم ينشر أبدا عن طرح فئة جديدة من العملة الإسرائيلية.