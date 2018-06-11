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نفي لطرح أوراق نقدية جديدة من فئة 500 و1000 شيكل

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 12:04

نفي لطرح أوراق نقدية جديدة من فئة 500 و1000 شيكل
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

انتشرت في اليومين الأخيرين في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي أن البنك المركزي في إسرائيل قام بإصدار عملة نقدية ورقية جديدة من فئة 500 و1000 شيكل وأن تداولها سيطرح في الأسواق المالية والبنوك المختلفة في الأيام المقبلة.

وبعد الفحص تبين أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا يوجد أي عملات جديدة، والصور المنتشرة هي لورقتين نقديتين كانتا في سنوات الثمانينيات من فئة 500 شيكل قديمة أو 5 آلاف ليرة، تعادل قيمتها 0.5 شيكل جديد، وورقة نقدية من فئة 1000 شيكل قديمة أو عشرة آلاف ليرة، تعادل قيمتها شيكلا جديدا.

وعليه، يجب توخي الحذر، حيث أن البنك المركزي لم ينشر أبدا عن طرح فئة جديدة من العملة الإسرائيلية.


#عملات
#أوراق نقدية
#مال
#بنك
#اقتصاد

من عرب 48

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