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أول تجربة لاستخراج النفط الخام بأثيوبيا

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 18:42

أول تجربة لاستخراج النفط الخام بأثيوبيا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

بدأت أثيوبيا رسميًا، اليوم الخميس، أول تجربة لاستخراج النفط الخام من منطقة أوغادين بإقليم الصومال الإثيوبي.

وأوردت وكالة الأنباء الأثيوبية اليوم، أن عملية الاستخراج تمت، بحضور وزير الاتصال الحكومي أحمد شيدي، وحاكم الإقليم عبدي محمد.

وقال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن أعمال التنقيب تجريها شركة (Poly-GCL) الصينية، في حقول "كالوب وهلالا" بإقليم الصومال الإثيوبي.

وتُعتبر أثيوبيا دولة بكر، غنية بالعديد من الثروات الباطنية غير المستخرجة، مثل الذهب والبوتاسيوم والبترول والمعادن النادرة.

ويعرف الصومال الأثيوبي (إقليم أوغادين)، بالإقليم الخامس حسب التقسيم الإداري الأثيوبي، وقد ضم هذا الجزء إلى إثيوبيا منذ 1954.

وتقطن هذا الإقليم قبائل صومالية من نفس تلك التي تقطن جمهورية الصومال.

ويعتبر الإقليم منشًأ للتوترات السياسية بين الحكومات الصومالية والأثيوبية المتعاقبة منذ استقلال الجمهورية الصومالية التي كانت تعمل على استعادته من أثيوبيا.

 

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#النفط الخام
#أثيوبيا
#إنتاج النفط

من عرب 48

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