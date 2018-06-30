مؤسس فكرة العملات الرقمية المجهول قد يطلق كتابًا

نشرت صحيفة "بلومبرغ" الاقتصادية الأميركية، مساء اليوم السبت، خبرًا مفاده، أن مؤسس فكرة العملات الرقمية الذي كان أول من أطلق عملة "بيتكوين" عام 2008، من المحتمل أن يُطلق كتابًا على أحد مواقع الإنترنت التي ارتبطت به، يشرح من خلاله عن ابتكاره.

وقالت الصحيفة إنه يُمكن استنتاج ذلك من رسالة مشفّرة عُرضت على منصة أحد المواقع التي ارتبطت بالاسم الذي تبناه الشخص أو المجموعة الذين أطلقوا العملات الرقمية عام 2008، ساتوشي ناكاموتو.

وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة المشفرة قد تضمنت ما يلي "الجزء الأول لعمل أدبي يألف من جزئي" ويعد بتوفير "قصة قصيرة إن صح التعبير، تتضمن بعض أهم الأسئلة والأجوبة المنتشرة (حول بيتكوين)، أريد من خلالها التعريف عن الأشخاص والحقائق".

وأشارت الصحيفة إلى أن أسلوب كتابة الرسالة كان الأسلوب الذي اتبعه ناكاموتو في رسائله السابقة، وحتى أنها احتوت على برنامج مشفّر يجب فكّه للكشف عن عنوان الكتاب.

و بعد فك رموز البرنامج المشفّر، ظهرت كلمتان باللغة اليابانية "هوني وتاتامي" أو "تاتامي"، والتي بعد الترجمة وُجد أنها مصطلح يصف " التناقض بين مشاعر الشخص الحقيقة وبين رغباته"، بالإضافة إلى " التصرفات والآراء التي يعرضها الشخص أمام العامة".

وأضافت الصحيفة، أن فحوى الرسالة احتوى على غرابة إضافية، حيث أن كاتبها أشار إلى أول كتلة في "سلسلة الكتل" أو "بلوك تشين" التي أسست للعملة الرقمية "بيتكوين" بعد أن أطلقها ناكاموتو عام 2009، وتضيف الرسالة أن هناك كتل بدائية أخرى لا يعلم عنها أحد.

وادعى كاتب الرسالة، أن ناكاموتو تورط مع حراك "إلكتروني" استطاع من خلاله، خلق "بيتكوين" عندما كان في سن 14 عامًا.

وتُجدر الإشارة إلى أن الكثر من الصحافيين فشلوا رغم محاولتهم الجادة في كشف الهوية الحقيقية لناكاموتو، لتبقى هويته أو هويتهم سريّة في طيّات العالم الإلكتروني المشفّر.