تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية على روسيا

مدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، بسبب زعزعتها للاستقرار في أوكرانيا.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، والتي كان من المُفترض أن تنتهي في 31 تموز/ يوليو الحالي، حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2019.

ويُحظر على الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، بموجب العقوبات؛ بيع الأسلحة لروسيا، كما فُرِضت قيود على تصدير بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز إلى موسكو، إضافة إلى إقصاء البنوك العامة الروسية من القطاع المالي الأوروبي.

يُشارُ إلى أنه يتم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا كل 6 أشهر، وتستهدف العقوبات بشكل خاص مجاليّ التجارة والاستثمار.

وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 18 آذار/ مارس 2014 عبر استفتاء من جانب واحد، والأحداث التي تلتها شرقي أوكرانيا عبر دعم الانفصاليين.