تنازلات من الاتحاد الأوروبي لترامب لتفادي حرب تجارية

حصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تنازلات من الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية، بحسب ما قالته محطة تلفزيون "سي.إن.بي.سي" يوم الأربعاء.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي، وافق على استيراد المزيد من الصويا وخفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة، وتكثيف العمل بشأن صادرات الغاز الطبيعي المُسال.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إنه من المُتوقَّع أن يدلي ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ببيانين في وقت لاحق يوم الأربعاء، عقب اجتماع بشأن التجارة.

يُشارُ إلى أنّ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، قال في وقت سابقٍ من يوم الأربعاء، في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) إن التوترات التجارية الحالية والتي تصاعدت مؤخرا بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات، أثارت إجراءات انتقامية من شركاء تجاريين، ما قد يُهدد نمو الاقتصاد العالمي.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبيل توجه رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن لمحاولة تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة.