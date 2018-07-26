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حزيران الماضي يشهد ارتفاع إنتاج الصلب العالمي بـ5.8%

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 17:32

حزيران الماضي يشهد ارتفاع إنتاج الصلب العالمي بـ5.8%
الصلب والحديد في ألمانيا (أ. ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

ارتفع إنتاج الصلب الخام العالمي 5.8 بالمائة إلى مليون طن في حزيران الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017، وفق ما أعلن اتحاد الصلب العالمي، اليوم الخميس.

وذكر الاتحاد في بيان، أن إنتاج الصلب الخام في الصين، أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم، ارتفع بنسبة 7.5 بالمائة إلى 80.2 مليون طن، مقارنة مع حزيران 2017.

وحسب البيان، أنتجت اليابان 8.8 ملايين طن من الصلب الخام الشهر الماضي، بنمو 4.2 بالمائة، في ما أنتجت الهند نحو 8.7 ملايين طن من الصلب الخام بزيادة 7.4 بالمائة.

وتابع البيان أن الولايات المتحدة أنتجت 6.8 ملايين طن من الصلب الخام في حزيران الماضي، بزيادة 0.8 بالمائة على أساس سنوي.

ونما إنتاج الصلب بنسبة 4.6 بالمائة إلى 881.5 مليون طن خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

ويُعدّ الاتحاد العالمي للصلب، من أكبر جمعيات الصناعة وأكثرها ديناميكية في العالم، وينتج أعضاؤه ما يقرب من 85 بالمائة من إنتاج الصلب في العالم.

 


#الصلب الخام العالمي
#إنتاج الصلب
#الصين
#اليابان

من عرب 48

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