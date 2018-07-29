رئيس حكومة المغرب: الفساد يعادل نحو 7% من الناتج المحلي

صرح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم أمس السبت، أن الفساد المتفشي في المغرب، يُلحق الخسائر بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 7%.

وجاء ذلك في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي حول "النموذج التنموي المغربي"، نظمته بالرباط، جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية.

وأضاف العثماني، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "هذا رقم ضخم، يعني أننا في حاجة لبذل المزيد من الجهد للحد من نسبة الفساد في البلاد".

ولم يوضح العثماني أشكال الفساد التي قال إنها تلتهم ما بين 5% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المغربي 97.4 مليار دولار عام 2015، مقارنة مع 91.6 مليار دولار عام 2014.

وتابع العثماني: "الإدارة المغربية في حاجة للتطوير للحد من البيروقراطية والبطء وضياع الوقت والمال".

وقال العثماني إن "نسبة النمو التي نحققها متوسطة، ونبحث عن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية، يجب أن نبذل جهدا أكبر".

وأعلنت الحكومة المغربية، خلال الشهر الحالي، عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2% إلى 3.6%.

واعتبر رئيس الحكومة أن "النموذج التنموي لا يجب أن يقتصر على المجال الاقتصادي فقط".

ودعا العثماني إلى "جعل الجهد التنموي ينتج المزيد من الثروة ويرفع النمو".

تجرد الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المغربية السابقة عبد الإله بنكيران، كان قد أعلن في كانون الثاني/يناير 2015 أن الفساد يكلف بلاده أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بنكيران وقتها إن كلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والابتزاز وغيرها، أزيد من 2% من إجمالي الناتج المحلي.