  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

رئيس حكومة المغرب: الفساد يعادل نحو 7% من الناتج المحلي

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 08:52

رئيس حكومة المغرب: الفساد يعادل نحو 7% من الناتج المحلي
(أرشيفية أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

صرح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم أمس السبت، أن الفساد المتفشي في المغرب، يُلحق الخسائر بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 7%.

وجاء ذلك في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي حول "النموذج التنموي المغربي"، نظمته بالرباط، جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية.

وأضاف العثماني، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "هذا رقم ضخم، يعني أننا في حاجة لبذل المزيد من الجهد للحد من نسبة الفساد في البلاد".

ولم يوضح العثماني أشكال الفساد التي قال إنها تلتهم ما بين 5% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المغربي 97.4 مليار دولار عام 2015، مقارنة مع 91.6 مليار دولار عام 2014.

هيئة الدفاع عن "حراك الريف" المغربي: الحل سياسي
هيئة الدفاع: المحاكمة كانت سياسية والحل يجب أن يكون سياسيا بما يضع حدا لمعاناة المعتقلين ولحالة الاحتقان في المنطقة"، وتدعو إلى تحرك الطبقة السياسية للدفاع عن المعتقلين من جميع المواقع
 

وتابع العثماني: "الإدارة المغربية في حاجة للتطوير للحد من البيروقراطية والبطء وضياع الوقت والمال".

وقال العثماني إن "نسبة النمو التي نحققها متوسطة، ونبحث عن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية، يجب أن نبذل جهدا أكبر".

وأعلنت الحكومة المغربية، خلال الشهر الحالي،  عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2% إلى 3.6%.

واعتبر رئيس الحكومة أن "النموذج التنموي لا يجب أن يقتصر على المجال الاقتصادي فقط".

ودعا العثماني إلى "جعل الجهد التنموي ينتج المزيد من الثروة ويرفع النمو".

تجرد الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المغربية السابقة عبد الإله بنكيران، كان قد أعلن في كانون الثاني/يناير 2015 أن الفساد يكلف بلاده أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بنكيران وقتها إن كلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والابتزاز وغيرها، أزيد من 2% من إجمالي الناتج المحلي.

 


#الناتج المحلي المغربي
#المغرب
#الفساد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إمدادات النفط العالمية على المحك بسبب توتّرات المضائق
إمدادات النفط العالمية على المحك بسبب توتّرات المضائق

2018-07-27

"فيسبوك" يقود خسائر قطاع التكنولوجيا... تراجع الأسهم بنسبة 20%
"فيسبوك" يقود خسائر قطاع التكنولوجيا... تراجع الأسهم بنسبة 20%

2018-07-26

حزيران الماضي يشهد ارتفاع إنتاج الصلب العالمي بـ5.8%
حزيران الماضي يشهد ارتفاع إنتاج الصلب العالمي بـ5.8%

2018-07-26

الأكثر قراءة

وفاة مي سكاف طبيعيّة... وجنازتها الجمعة المقبلة

وفاة مي سكاف طبيعيّة... وجنازتها الجمعة المقبلة

2018-07-28
حراك برام الله رفضا للاعتقالات السياسية ونصرة لغزة

حراك برام الله رفضا للاعتقالات السياسية ونصرة لغزة

2018-07-28
#نبض_الشبكة: جوليا بطرس بين وسميّ

#نبض_الشبكة: جوليا بطرس بين وسميّ "سيدة المقاومة" و"جوليا الأسد"

2018-07-28
حالة الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

2018-07-28
سورية: النظام يسرب قائمة بألف قتيل قضوا تحت التعذيب

سورية: النظام يسرب قائمة بألف قتيل قضوا تحت التعذيب

2018-07-28