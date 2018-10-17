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مديرة صندوق النقد الدولي لن تُشارك في مؤتمر سعودي تتزايد مقاطعته

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 08:16

مديرة صندوق النقد الدولي لن تُشارك في مؤتمر سعودي تتزايد مقاطعته
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، تأجيل زيارة مديرته ، كريستين لاغارد، إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك، المؤتمر السعودي الذي قاطعته شركات عالمية كبيرة، في أعقاب الشكوك حول اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده منذ نحو أسبوعين. 

وصرح المتحدث باسم الصندوق، أن لاغارد أجلت زيارتها المقررة إلى الشرق الأوسط، دون أن يُشير إلى أسباب ذلك، وهو نمط اتبعته جميع الشركات التي ألغت اشتراكها في مؤتمر "دافوس في الصحراء" الذي من المُقرر أن يُعقد في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي في الرياض. 

وكانت لاغارد اعتبرت السبت الماضي، أنّ قضية اختفاء الصحافي السعودي "مروّعة" لكنّها قالت وقتذاك إنها لا تزال تعتزم الذهاب إلى السعودية للمشاركة في المؤتمر.

وأضافت في ذلك اليوم "حقوق الانسان وحرية الاعلام هما أمران أساسيان، لقد تم التداول بأمور مروعة، لكن يجب أن أتابع أعمال صندوق النقد الدولي في كل أنحاء العالم".

ويعقد المؤتمر في العاصمة السعودية من 23 إلى 25 تشرين الاول/اكتوبر ويطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دافوس في الصحراء
#السعودية
#خاشقجي
#صحافي سعودي

من عرب 48

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