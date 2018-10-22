أسعار النفط ترتفع مع اقتراب جولة العقوبات على إيران

سجلت أسعار النفط، صباح اليوم الإثنين، ارتفاعا آخرا، جراء توقع الأسواق لانخفاض وارداتها من النفط الإيراني، قبل دخول العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

ويأتي هذا النقص رغم اتفاق الدول أعضاء منظمة "أوبك"، في حزيارن/ يونيو الماضي، على تغطية النقص بالإمدادات الإيرانية النفطية، فأشارت وثيقة داخلية مُسربة من المنظمة، بأن "أوبك" تواجه صعوبة في زيادة الإنتاج لأن الزيادات في السعودية يقابلها نقص في إيران وفنزويلا وأنجولا.

وكان المحرك الرئيسي للأسعار في آسيا، اليوم الإثنين، هو قرب بدء العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية والتي يبدأ سريانها في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن المنتجين الآخرين قد يواجهون صعوبة في تعويض النقص المتوقع من المعروض من النفط الإيراني بشكل كامل وأن هذا العامل بالإضافة إلى الطلب القوي قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

وقال تجار إن المستهلكين الرئيسيين للنفط يخزنون كميات توقعا لحدوث مزيد من النقص.