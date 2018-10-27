الصين تتصدّر عدد المليارديرات في العالم

كشف تقرير جديد أصدره بنك "يو بي إس" وشركة "بي دبليو سي" الاستشارية، أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز 19 نسبة للعام 2017، ووصل إلى 8.9 تريليون دولار، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الضخم في الصين، إذ قفز إجمالي ثروات المليارديرات فيها لوحدها 39 في المئة.

وقال التقرير الذي أصدر مساء أمس الجمعة، إن 199 شخصا على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال العام الحالي، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال ابتكارات جديدة، في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وجاء في التقرير السنوي للعام 2018، أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي ازداد عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373 بثروة إجمالية تبلغ 1.12 تريليون دولار بزيادة 39 في المئة.

وأضاف التقرير "رواد الأعمال الصينيون يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وتتبعهم باقي آسيا".

وأضاف "على مدى أقل من أحدى عشر سنة، أوجدوا بعضا من أكبر الشركات في العالم ورفعوا مستوى المعيشة وكونوا ثروات بوتيرة لم يسبق لها مثيل".

وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة، وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأميركيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات.