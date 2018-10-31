روحاني: الشهور المُقبلة سوف تكون أصعب على الإيرانيين

عرب ٤٨ / أ ف ب

أقر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن الإيرانيين قد يواجهون صعوبات إضافية على أوضاعهم الاقتصادية الحالية، في الأشهر التي سوف تلي جولة العقوبات الأميركية المُقبلة على البلاد.

وأشار روحاني بالاجتماع الذي كان مُتلفزا، إلى أنه "كان الوضع صعبا على المواطنين في الشهور الأخيرة، وربما يكون صعبا في الشهور المقبلة أيضا" في إشارة إلى جولة العقوبات الأميركية الجديدة التي سوف تُفرض على إيران الأسبوع المُقبل.

وأضاف "ستسخر الحكومة كل قدراتها للتخفيف من المشكلات"، مشددا على أن واشنطن تسعى "لإثارة غضب الإيرانيين على حكومتهم".

وقال "الناس في الحقيقة غاضبون لكنهم.. غاضبون من الولايات المتحدة وجرائمها وليس من حكومتهم ونظامهم الحاكم".

وتخطط الولايات المتحدة، يوم الإثنين المُقبل، فرض عقوبات على صناعة النفط والغاز في إيران.

وتمر إيران بالفعل بأزمة اقتصادية حادة، كما شهدت احتجاجات متقطعة في الشهور الأخيرة بالرغم من أن مسؤولين إيرانيين حاولوا في العموم التقليل من أهمية تأثير العقوبات.

في الوقت نفسه، تحاول الحكومة إيجاد سبل للالتفاف على العقوبات الأميركية الجديدة وتوسيع علاقاتها المالية بدول أخرى، مستهدفة بالأساس الاتحاد الأوروبي والصين والهند.

وتبدأ إيران في إطار محاولاتها هذه، يوم الأحد المُقبل، لعرض مليون برميل من النفط للبيع من خلال تداول أسهمها لفترة أسبوع، لتمنح نظريا بذلك تجار النفط ومنهم أولئك في دول أجنبية، فرصة لوضع أيديهم على النفط الإيراني الخام، ففي السابق، كانت إيران تصدر نفطها الخام لمصافي النفط فقط.

وقال وزير النفط بيغن زنغنة، إن 280 ألف برميل بيعت في بورصة النفط الإيرانية "إرينيكس" حتى الآن، وسيعرض 720 ألف برميل لاحقا.

وليس من الواضح كيف سيؤثر عرض البورصة على المبيعات الإيرانية إذ أنه أقل بكثير من 1.85 مليون برميل يوميا باعتها إيران فيتشرين أول/ أكتوبر، وفقا لما قالته وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إسنا".