السعودية تقدّم عرضًا بمليار دولار لشركة أسلحة في جنوب إفريقيا

أفاد مصدر مطلع إن السعودية قدمت عرضا بمليار دولار للدخول في شراكة واسعة النطاق مع مجموعة "دينيل" الدفاعية، المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، تشمل امتلاك حصة أقلية في مشروع مشترك مع "راينميتال" الألمانية.

وتسعى السعودية، التي تعتمد بشكل كبير حاليا على الواردات وتعد ثالث أكبر منفق في العالم على قطاع الدفاع، للدخول في شراكات لتطوير صناعة الدفاع المحلية وتستهدف توجيه نصف إنفاقها العسكري إلى مصادر محلية بحلول عام 2030.

وقالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة، لرويترز الشهر الماضي إنها تجري مباحثات مع جميع الشركات الكبرى بجنوب إفريقيا وتسعى لإبرام أولى الصفقات بحلول نهاية العام الجاري.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المحادثات، فإن السعودية تستهدف شراء حصة مجموعة "دينيل" في "راينميتال دينيل" للذخيرة والتي تبلغ 49 في المئة.

وراينميتال دينيل للذخيرة هو مشروع مشترك مقره جنوب إفريقيا، تأسس عام 2008 بين دينيل وراينميتال للذخيرة التي تمتلك الحصة الباقية البالغة 51 في المئة. والشركة متخصصة في تطوير وتصميم وتصنيع ذخائر من العيار المتوسط والكبير بما في ذلك قذائف المدفعية.

وأمتنع متحدث باسم راينميتال عن التعليق. وتعيد الحكومة الألمانية حاليا النظر في كل مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وقالت مصادر في الصناعة إن راينميتال دينيل للذخيرة تعمل بشكل مستقل وتخضع لقانون جنوب إفريقيا، ما يعني أن صادراتها لا تخضع لإشراف الحكومة الألمانية. وأضافت المصادر أنها لا تتوقع أن يتطلب إحداث تغيير في ملكية المشروع مراجعة من الحكومة الألمانية.

وبموجب العرض السعودي، ستمول الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأبحاث والتطوير في أقسام أخرى في دينيل ومنها دينيل دايناميكس التي تطور وتنتج صواريخ تكتيكية وأسلحة موجهة بدقة.

كما ستتشارك دينيل والشركة السعودية للصناعات العسكرية الملكية الفكرية، وستستهدفان في إطار مشروع جديد مشترك أسواق الصادرات الدفاعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأخيرا، ستشتري السعودية، التي تعد بالفعل من كبار عملاء دينيل في شراء الآليات العسكرية وذخائر المدفعية وأجهزة الرادار، قدرا معينا من إنتاج المجموعة. وتتوقع السعودية ردا من سلطات جنوب أفريقيا بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أندرياس شوير، ردا على أسئلة من رويترز "قدمت السعودية عرضا فريدا لحكومة جنوب أفريقيا، ولأن مناقشاتنا لم تكتمل بعد، لا يمكننا الإدلاء بأي تعليق".