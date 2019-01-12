  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

شركة الفضاء "سبيس إكس" تسرّح 10% من موظفيها

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 13:12

شركة الفضاء "سبيس إكس" تسرّح 10% من موظفيها
إيلون ماسك (أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز

صرّحت شركة "سبيس إكس" التي تختص بتكنولوجيا الرحلات الفضائية والتي يملكها إيلون ماسك،  أنها ستسرح نحو عشرة في المئة من موظفيها الذين يتجاوز عددهم ستة آلاف شخص.

وأعلنت الشركة أنها "ستستغني" عن بعض من قوتها العاملة مشيرة إلى مواجهتها "تحديات صعبة للغاية في المستقبل".

وأفاد متحدث باسم سبيس إكس في رسالة عبر البريد الإلكتروني "يجب على سبيس إكس أن تصبح شركة أقل حجما لمواصلة تقديم الخدمات لعملائنا وللنجاح في تطوير مركبات فضائية بين الكواكب وانترنت عالمي تكون قاعدته في الفضاء".

وذكرت "رويترز" في تشرين الثاني/ نوفمبر أن ماسك أقال في حزيران/ يونيو ما لا يقل عن سبعة أشخاص في فريق الإدارة العليا الذي يقود مشروع إطلاق سبيس إكس قمرا صناعيا.

وإقالة هؤلاء الأشخاص ترتبط بخلافات بشأن وتيرة تطوير واختبار أقمار "ستارلينك" التابعة للشركة.

وهناك منافسة بين برنامج "ستارلينك" وبرنامج "وان ويب" لشركة "تيليسات" الكندية على أسبقية تسويق خدمة جديدة للإنترنت والتي تعتمد على الأقمار الصناعية.


#سبيس إكس
#إيلون ماسك
#إقالة
#تسريح موظفين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رغم الإعفاءات: صادرات إيران النفطية في تراجع مستمر
رغم الإعفاءات: صادرات إيران النفطية في تراجع مستمر

2019-01-11

السعودية تصدر سندات دولية لاقتراض 7.5 مليار دولار
السعودية تصدر سندات دولية لاقتراض 7.5 مليار دولار

2019-01-10

"فورد" و"فولكسفاجن" ستتحالفان قريبًا
"فورد" و"فولكسفاجن" ستتحالفان قريبًا

2019-01-10

الأكثر قراءة

بيت جن: مصرع شادي خير وتيمور خطيب في حادث طرق

بيت جن: مصرع شادي خير وتيمور خطيب في حادث طرق

2019-01-11
حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض فني

حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض فني

2019-01-11
رهف تغرّد

رهف تغرّد "أشعر بالحرية" وتغلق حساب "تويتر" بسبب تهديدات!

2019-01-11
سنودن: لو رفضت NSO بيع تكنولوجيتها للسعودية لبقي خاشقجي حيا

سنودن: لو رفضت NSO بيع تكنولوجيتها للسعودية لبقي خاشقجي حيا

2019-01-11
إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب الخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب الخليل

2019-01-11